Domani l’ultimo saluto ad Asia Di Salvo: Termini Imerese si stringerà attorno alla sua luce

Domani Termini Imerese vivrà uno dei momenti più difficili e pieni di commozione della sua storia recente: la città darà il suo ultimo saluto ad Asia Di Salvo, la giovane di soli 20 anni che in questi giorni è stata definita da tutti “luce”, sorriso, delicatezza, presenza capace di illuminare chiunque le fosse accanto.

La salma di Asia si trova al momento presso la chiesetta del cimitero di Termini Imerese, dove è stata allestita la camera ardente per consentire a familiari, amici e concittadini di poterle rendere omaggio e stringersi, ancora una volta, attorno al suo ricordo.

L’ultimo saluto

I funerali saranno celebrati domani lunedì 22 dicembre alle ore 12:00 presso il Duomo di San Nicola di Termini Imerese, dove la comunità potrà riunirsi per accompagnarla con l’affetto, la preghiera e il silenzio carico di amore di chi non riesce ancora ad accettare che una vita così luminosa si sia spenta troppo presto.

Asia non era solo una ragazza di vent’anni: era un sorriso che arrivava prima di lei, un cuore grande, una presenza capace di far sentire meno soli.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una giovane donna forte e dolce insieme, sempre pronta a tendere la mano, a sostenere, ad ascoltare. Era quella luce che non faceva rumore ma sapeva scaldare l’anima degli altri. Ed è proprio questa luce che oggi continua a vivere negli occhi gonfi di lacrime di chi l’ha amata, nei ricordi, nelle parole sussurrate piano, nel dolore che unisce e nel bene che non si spegne.

Domani non sarà soltanto un giorno di dolore, ma anche un giorno di memoria e gratitudine. Un ultimo abbraccio collettivo per dirle addio, ma anche per dirle grazie.

Perché Asia continuerà a vivere nel cuore della sua famiglia, del fratello, dei suoi amici e di un’intera comunità che non la dimenticherà mai.