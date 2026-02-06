Dopo l’incendio all’impianto di Campofelice, Ecorek: “Ripartenza nel più breve tempo possibile”

Arriva il comunicato ufficiale di Ecorek Srl in merito al vasto incendio che nelle scorse ore ha interessato l’impianto di trattamento rifiuti di Campofelice di Roccella. Secondo quanto reso noto dall’azienda, dalle prime verifiche interne l’episodio sarebbe stato innescato da un errore di conferimento di un RAEE (rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche) da parte di un utente.

Nel chiarire la dinamica, l’azienda ha sottolineato come episodi di questo tipo rappresentino un campanello d’allarme sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Anche errori apparentemente piccoli e involontari, spiegano da Ecorek, possono infatti generare situazioni di grave rischio per gli impianti, per i lavoratori e per l’ambiente.

Nel comunicato, la società ha voluto ringraziare le numerose persone che in queste ore hanno manifestato solidarietà e vicinanza all’azienda. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai lavoratori, interni ed esterni, che – sottolinea Ecorek – hanno dimostrato grande senso di responsabilità e spirito di appartenenza, adoperandosi per la salvaguardia dei beni aziendali nelle fasi più critiche dell’emergenza.

“Lo spirito di squadra e la dedizione dimostrata rappresentano per noi un valore prezioso”, si legge nella nota diffusa dall’azienda, che ha inoltre fatto sapere di essere già al lavoro per il ripristino delle condizioni operative. L’obiettivo, assicurano dalla società, è quello di riprendere le attività nel più breve tempo possibile, una volta completate le necessarie verifiche di sicurezza.

Resta ora da attendere l’esito degli accertamenti delle autorità competenti per chiarire con precisione le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità, mentre proseguono le attività di messa in sicurezza dell’area e le verifiche sugli eventuali impatti ambientali dell’evento.