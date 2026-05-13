Dramma a Cefalù, 71enne trovato morto in casa: la moglie vegliava il corpo sotto shock

Dramma nel cuore di Cefalù, dove una tragica scoperta ha sconvolto la comunità nelle ultime ore. In un appartamento di via Spinuzza è stato trovato senza vita Giuseppe Longo, 71 anni. Il corpo dell’uomo, rinvenuto dai vigili del fuoco intervenuti dopo alcune segnalazioni, era in avanzato stato di decomposizione, segno che il decesso sarebbe avvenuto da diversi giorni. Una vicenda dolorosa e carica di solitudine che ha gettato sgomento tra residenti e vicini di casa.

La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è apparsa subito drammatica. All’interno dell’abitazione era presente anche la moglie dell’uomo, trovata in forte stato di shock accanto alla salma del marito. La donna, provata psicologicamente e fisicamente dal trauma vissuto, è stata immediatamente affidata alle cure del personale del 118 e trasferita d’urgenza all’ospedale Giglio di Cefalù, dove resta ricoverata sotto osservazione.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù, che hanno effettuato i rilievi all’interno dell’abitazione per ricostruire quanto accaduto nei giorni precedenti al ritrovamento. La Procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo del 71enne. Gli accertamenti serviranno a chiarire le cause del decesso e a stabilire con precisione quando sia avvenuta la morte, in una vicenda che ha lasciato l’intera città profondamente colpita.