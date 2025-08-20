Dramma a Palermo: un uomo di 49 anni si toglie la vita lanciandosi dal Ponte Corleone

Tragedia nella tarda serata di ieri a Palermo, dove un uomo di 49 anni si è lanciato nel vuoto dal Ponte Corleone.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’uomo mentre si arrampicava sulla ringhiera del viadotto. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha constatato il decesso.

La salma è stata successivamente riconsegnata alla famiglia. Non sono noti i motivi che hanno spinto il 49enne a compiere l’estremo gesto.

La vicenda ha destato grande tristezza e sconcerto in città.