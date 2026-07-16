Notizie
Due anni senza Marco Montano: il tempo passa, ma il suo sorriso continua a vivere nel cuore di Termini Imerese
Violento schianto a Buonfornello: due feriti in condizioni gravissime
“Santa Rusulia”, Rosario Terranova porta la devozione per la Santuzza nel rock: online il nuovo singolo
Menefod Summer Fest: il 22 e 23 luglio Termini Imerese celebra sette anni di una storia tutta da vivere- Il programma
Dalla cocaina all’omicidio di Paolo Taormina: le intercettazioni raccontano il doppio volto di Gaetano Maranzano
Termini Imerese celebra la sua memoria: il 15 luglio torna “Strata Virdura in Festa”, tra tradizione, musica e sapori siciliani
Termini Imerese, nuove opportunità di lavoro: aperte le selezioni per operatori call center inbound
Himera apre i suoi depositi: una serata speciale per scoprire il volto nascosto dell’archeologia
Tommaso Paradiso torna in Sicilia: a Catania una delle tappe più attese dell’estate live
Cerda, viaggiavano in treno con sacchi pieni di rame e materiale ferroso: tre denunciati per ricettazione
Gio. Lug 16th, 2026

prima pagina 2 Termini Imerese

Due anni senza Marco Montano: il tempo passa, ma il suo sorriso continua a vivere nel cuore di Termini Imerese

di redazione #Commemorazione #Cronaca #himeraweb.it #marco montano #necrologi #termini imerese

Ci sono assenze che il tempo non riesce a colmare. Ci sono nomi che continuano a risuonare nelle strade di una città, nei ricordi di un quartiere, negli occhi di una madre, nel cuore di una famiglia. Uno di questi è quello di Marco Montano.

Oggi ricorre il secondo anniversario della sua tragica e prematura scomparsa, una ferita che due anni fa ha segnato profondamente Termini Imerese e che continua a vivere nella memoria collettiva di un’intera comunità. Per chi lo ha conosciuto, Marco non è soltanto un ricordo custodito nel passato: è una presenza silenziosa che continua ad accompagnare il presente, nei piccoli gesti quotidiani, nelle fotografie sfiorate con delicatezza, nei racconti che iniziano con un sorriso e finiscono con gli occhi lucidi.

In occasione di questo giorno così carico di emozione, la mamma, Rosa Lo Bianco, ha affidato ai social un messaggio che racchiude tutto il dolore e l’amore di una madre che continua a sentire il proprio figlio accanto:

“Due anni in cui la tua assenza si è fatta sentire, il dolore non è mai passato e i tuoi messaggi ci arrivano tutti i giorni. Sei e rimarrai il nostro Marcò per sempre, in ogni dove, in ogni cuore, perché tu eri e sarai sempre Amore.”

Parole che arrivano dritte al cuore e raccontano un legame che il tempo non ha spezzato. Perché ci sono affetti che non conoscono distanza, né fine. Esistono semplicemente in un’altra forma, quella del ricordo, della preghiera e dell’amore che continua a camminare accanto a chi resta.

Marco era un ragazzo che sapeva farsi voler bene da tutti. Bastava incontrarlo una volta per ricordarne il sorriso aperto, la spontaneità, la gentilezza con cui salutava chiunque e quella luce negli occhi che lo rendeva speciale. Amava profondamente gli animali, ai quali dedicava attenzioni e cure con una sensibilità che raccontava il suo animo più di qualsiasi parola. Una bontà autentica, rimasta impressa nel cuore di amici, vicini di casa e di quanti hanno avuto la fortuna di condividere con lui anche un breve tratto di strada.

In questi due anni, il suo ricordo non ha mai smesso di vivere. I social continuano a riempirsi di fotografie, dediche e messaggi. Amici, ex compagni di scuola, parenti e conoscenti continuano a parlargli come se fosse ancora lì, affidandogli pensieri, ricordi e parole che il tempo non è riuscito a spegnere. Ognuno conserva un frammento di Marco, ma tutti raccontano la stessa persona: un ragazzo capace di lasciare un segno autentico nella vita degli altri.

Il suo amore continua a vivere soprattutto nella sua famiglia. Nei genitori, nel fratello, nelle cugine che considerava sorelle e perfino nei suoi amati animali, che sembrano ancora attenderlo. Vive nei silenzi di una casa che ha imparato a convivere con un’assenza così grande, negli sguardi rivolti al cielo e nella certezza che chi ha saputo amare così profondamente non possa essere dimenticato.

Anche Termini Imerese, in questi due anni, non ha mai fatto mancare il proprio affetto alla famiglia Montano-Lo Bianco. Una vicinanza discreta ma costante, fatta di preghiere, abbracci, parole di conforto e gesti silenziosi. Segni di una comunità che continua a stringersi attorno ai suoi cari e che conserva il ricordo di Marco come un patrimonio condiviso.

Per commemorare il giovane termitano, oggi, giovedì 16 luglio, alle ore 18:30, sarà celebrata una messa in suffragio presso la Chiesa Madre San Nicola di Bari di Termini Imerese. Sarà un momento di raccoglimento e preghiera aperto a tutti coloro che vorranno ricordarlo, rinnovando la propria vicinanza alla sua famiglia e affidando ancora una volta il suo ricordo a Dio.
Due anni possono sembrare lunghi. Eppure, per chi ama davvero, il tempo non cancella, non attenua, non sostituisce. Trasforma il dolore in memoria, l’assenza in presenza silenziosa e il ricordo in una forma d’amore che continua a vivere.

Per questo oggi, più che ricordare una scomparsa, Termini Imerese celebra una vita che, seppur troppo breve, ha lasciato un’impronta profonda. Perché ci sono persone che il destino porta via troppo presto, ma che il cuore di chi le ha amate non lascerà andare mai.

E Marco Montano continua a vivere così: nei sorrisi di chi lo ricorda, negli occhi lucidi di chi gli ha voluto bene, nelle preghiere di una famiglia che non ha mai smesso di sentirlo vicino e nell’affetto di un’intera città che, ancora oggi, continua a sussurrargli con la stessa intensità di sempre: “Ciao Marcù.”

di redazione

Related Post

Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Violento schianto a Buonfornello: due feriti in condizioni gravissime

redazione Lug 16, 2026
Cosa fare in Sicilia prima pagina 1 Termini Imerese

Menefod Summer Fest: il 22 e 23 luglio Termini Imerese celebra sette anni di una storia tutta da vivere- Il programma

redazione Lug 15, 2026
Cosa fare in Sicilia Termini Imerese

Termini Imerese celebra la sua memoria: il 15 luglio torna “Strata Virdura in Festa”, tra tradizione, musica e sapori siciliani

redazione Lug 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

prima pagina 2 Termini Imerese

Due anni senza Marco Montano: il tempo passa, ma il suo sorriso continua a vivere nel cuore di Termini Imerese

Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Violento schianto a Buonfornello: due feriti in condizioni gravissime

Cultura Musica

“Santa Rusulia”, Rosario Terranova porta la devozione per la Santuzza nel rock: online il nuovo singolo

Cosa fare in Sicilia prima pagina 1 Termini Imerese

Menefod Summer Fest: il 22 e 23 luglio Termini Imerese celebra sette anni di una storia tutta da vivere- Il programma

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1