Due ori ai Campionati Italiani di Tennis Tavolo: Clara Cumbo porta in alto il nome di Termini Imerese

La giovane atleta termitana trionfa a Riccione nel singolare femminile di quarta categoria e nel doppio misto. L’abbraccio della città e il messaggio commosso della famiglia.

C’è il talento, ci sono i sacrifici quotidiani e c’è soprattutto la determinazione di chi insegue un sogno con costanza e passione.

A Riccione, palcoscenico dei Campionati Italiani di Tennis Tavolo, la giovane atleta termitana Clara Cumbo ha scritto una pagina importante della sua ancora giovane carriera sportiva, conquistando ben due medaglie d’oro e regalando alla città di Termini Imerese un motivo di grande orgoglio.

Il primo successo è arrivato nel singolare femminile di quarta categoria, dove Clara ha saputo imporsi con autorevolezza e maturità. Il secondo oro è giunto nel doppio, conquistato insieme a Federico Bellissimo, altro promettente talento siciliano, a coronamento di una competizione disputata ad altissimi livelli.

Un risultato prestigioso che premia anni di allenamenti, impegno e dedizione, confermando come il lavoro e la passione possano trasformarsi in traguardi concreti. Non a caso, il Comune di Termini Imerese ha voluto celebrare pubblicamente l’impresa della giovane atleta, sottolineando come il suo successo contribuisca a portare ancora una volta in alto il nome della città.

Particolarmente toccante il messaggio dei genitori di Clara, che hanno voluto ringraziare l’Amministrazione comunale e l’intera comunità termitana per l’affetto dimostrato:

“Grazie di cuore all’Amministrazione Comunale e a tutta la comunità di Termini Imerese per questo affettuoso messaggio. Come genitori, vedere i sacrifici, la passione e la determinazione di Clara riconosciuti e festeggiati dalla sua città ci riempie il cuore di una gioia indescrivibile.

Dietro queste medaglie ci sono ore di allenamento, rinunce e tanto impegno, ma sapere di avere il tifo e l’orgoglio di tutta Termini Imerese rende questo traguardo ancora più speciale.

Grazie per aver condiviso questo momento di festa con noi e con Clara. Sentire la nostra città così vicina è il premio più bello”.

Parole che raccontano il valore umano che si cela dietro ogni vittoria sportiva: il sostegno delle famiglie, il sacrificio quotidiano e il legame profondo con la propria comunità.

Il successo di Clara Cumbo rappresenta anche un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport giovanile, autentica palestra di vita oltre che di competizione. Attraverso lo sport, i ragazzi imparano il rispetto delle regole, il valore dell’impegno, la gestione delle sconfitte e la capacità di lavorare per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Termini Imerese, da questo punto di vista, continua a dimostrarsi una città ricca di energie e talenti.

Negli anni numerosi giovani atleti termitani si sono distinti in diverse discipline, contribuendo a costruire una tradizione sportiva che rappresenta un patrimonio prezioso per l’intera comunità. Dai successi individuali alle esperienze di squadra, il territorio continua a esprimere eccellenze che meritano sostegno, attenzione e opportunità di crescita.

La doppia medaglia d’oro conquistata da Clara Cumbo è quindi molto più di un risultato sportivo: è il simbolo di una generazione di giovani che, con passione e determinazione, continua a dare lustro a Termini Imerese.

Una vittoria che appartiene certamente all’atleta, ma che tutta la città sente un po’ propria.

E oggi, insieme ai complimenti, arriva anche un messaggio chiaro: il futuro dello sport termitano continua a essere scritto dai suoi giovani talenti.