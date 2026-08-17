Due stelle della musica a Pollina: Dardust apre questa sera, venerdì tocca a Francesca Michielin

Due grandi appuntamenti al Teatro di Pietra Rosa e al Teatro Parco Urbano: il 17 agosto l’Urban Impressionism di Dardust, il 21 agosto lo Strega Comanda – Summer Tour 2026

Due nomi di primo piano della musica italiana, due linguaggi differenti e due luoghi simbolo dell’estate pollinese. Pollina si prepara ad accogliere Dardust e Francesca Michielin, protagonisti di due appuntamenti che porteranno nel territorio madonita la contaminazione tra musica, arti visive, elettronica e cantautorato contemporaneo.

Il primo appuntamento è questa sera, lunedì 17 agosto, quando alle 21.30 Dardust sarà sul palco del Teatro di Pietra Rosa con il suo Urban Impressionism – Piano Solo. La data è confermata sia dal circuito 18Tickets sia da TicketOne.

Venerdì 21 agosto, invece, sarà la volta di Francesca Michielin, attesa alle 21.30 al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina con il suo Strega Comanda – Summer Tour 2026, il viaggio live che accompagna l’estate della cantautrice veneta.

Dardust, questa sera il pianoforte incontra il brutalismo

Quello di questa sera non sarà semplicemente un concerto pianistico. Dardust, nome d’arte di Dario Faini, arriva a Pollina con un progetto che nasce dall’incontro fra musica, architettura e arti visive.

Il cuore dello spettacolo è Urban Impressionism, il quinto album in studio del compositore e pianista, pubblicato nel novembre 2024 e costruito attorno a un’idea precisa: trasformare in musica il contrasto tra le geometrie, i materiali e i volumi dell’architettura urbana e la libertà delle pennellate impressioniste. L’album comprende 13 brani e ha avuto anche una successiva edizione deluxe.

Il concept mette dunque insieme due universi apparentemente lontani. Da una parte il brutalismo, con il cemento, le forme nette, le periferie, gli spazi urbani e l’architettura postmoderna; dall’altra l’impressionismo, fatto di luce, movimento, percezioni e rapide variazioni cromatiche. Dardust trasferisce questi elementi nel linguaggio del pianoforte e dell’elettronica, costruendo atmosfere nelle quali il suono diventa quasi materia architettonica.

Non è casuale che il tour abbia scelto anche luoghi non convenzionali. Le prime due date del progetto live, nel marzo 2025, si sono svolte al Pirelli HangarBicocca di Milano e a La Nuvola di Roma, due spazi fortemente caratterizzati dal punto di vista architettonico. Da marzo il tour ha poi attraversato teatri e città italiane ed europee.

A Pollina, la scenografia naturale e architettonica del Teatro di Pietra Rosa rappresenta quindi un contesto particolarmente coerente con la filosofia del progetto.

Il repertorio dello spettacolo attinge a Urban Impressionism, ma si inserisce nel percorso solista che Dardust ha sviluppato negli anni, caratterizzato dalla fusione tra pianismo contemporaneo, elettronica e suggestioni neoclassiche.

Il Dardust che il grande pubblico conosce senza forse saperlo

Dietro il nome Dardust c’è anche uno dei produttori e autori più presenti nella storia recente del pop italiano.

Dario Faini ha infatti scritto e prodotto brani per alcuni dei maggiori protagonisti della musica italiana. Il suo curriculum comprende, tra gli altri, “Soldi” di Mahmood, “Magnifico” di Fedez e Francesca Michielin, “Se piovesse il tuo nome” di Elisa, “Andromeda” di Elodie, oltre a numerose collaborazioni con artisti come Jovanotti, Thegiornalisti, Marco Mengoni e Angelina Mango.

Il suo lavoro ha contribuito a costruire una parte significativa del sound pop italiano dell’ultimo decennio. Il sito ufficiale dell’artista parla di oltre 100 dischi di platino ottenuti attraverso il lavoro con grandi artisti italiani.

Ma proprio la dimensione solista è quella nella quale Faini può portare alle estreme conseguenze la propria ricerca. Il progetto Dardust è nato infatti dall’esigenza di mettere in dialogo il pianoforte classico con l’elettronica, superando i confini tradizionali tra generi.

Il risultato è una musica spesso cinematografica, sospesa, costruita per immagini oltre che per melodie.

L’EP Urban Impressionism (Piano Solo), pubblicato nell’agosto 2025, ne è un’ulteriore dimostrazione: otto versioni per solo pianoforte, tra cui Nuage for a Fading Sky, Golden Cage, Mon Coeur, Béton Brut, Pavane Floue e Impression, Skyline.

Questa sera, dunque, il pubblico di Pollina avrà l’occasione di vedere da vicino l’altra faccia di un autore che spesso è stato protagonista delle classifiche senza necessariamente apparire sotto i riflettori.

Venerdì arriva Francesca Michielin

A distanza di pochi giorni, il testimone passerà a Francesca Michielin, protagonista venerdì 21 agosto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina con lo Strega Comanda – Summer Tour 2026. La data è indicata ufficialmente per le 21.30.

Per Michielin si tratta di una nuova tappa di un percorso artistico iniziato prestissimo. Nata a Bassano del Grappa nel 1995, ha studiato pianoforte e basso elettrico e ha iniziato a cantare anche in formazioni corali. Nel 2011, a soli 16 anni, ha vinto la quinta edizione di X Factor, trasformando quella vittoria nel trampolino di lancio per una carriera ormai più che decennale.

Il suo debutto discografico è arrivato nel 2012 con “Distratto”, brano scritto da Elisa e Roberto Casalino e capace di raggiungere il primo posto della classifica italiana. Da lì è iniziato un percorso che l’ha portata a pubblicare cinque album in studio: Riflessi di me (2012), di20 (2015), 2640 (2018), Feat (stato di natura) (2020) e Cani sciolti (2023).

Da Sanremo all’Eurovision, passando per le grandi collaborazioni

La storia musicale di Michielin è strettamente legata anche al Festival di Sanremo.

Nel 2016 è arrivata seconda con “Nessun grado di separazione”, rappresentando poi l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno. Nel 2021 è tornata sul palco dell’Ariston insieme a Fedez con “Chiamami per nome”, conquistando nuovamente il secondo posto. Nel 2025 ha partecipato per la terza volta in gara con “Fango in paradiso”.

Nel corso degli anni ha inoltre costruito un repertorio caratterizzato da numerose collaborazioni: da Fedez a Carl Brave, Fabri Fibra, Elisa, Dardust, Coma_Cose, Max Gazzè e molti altri.

E proprio Dardust rappresenta un curioso filo rosso fra i due appuntamenti pollinesi: Faini ha infatti collaborato con Michielin anche come autore e produttore, a conferma di quanto i due percorsi appartengano allo stesso ecosistema della musica italiana contemporanea.

Una carriera oltre la musica

Negli ultimi anni Michielin ha inoltre ampliato il proprio campo d’azione. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Il cuore è un organo”, e ha intrapreso anche l’esperienza televisiva come conduttrice, arrivando a guidare X Factor, il programma che aveva segnato l’inizio della sua carriera.

La dimensione live resta però centrale. Lo Strega Comanda – Summer Tour 2026 è stato presentato come il viaggio estivo della cantautrice e comprende, tra le tappe siciliane, anche Finale di Pollina, dopo gli appuntamenti di Salemi e Gavorrano indicati dal circuito ufficiale.

Due concerti, due modi di raccontare la musica

La doppia presenza di Dardust e Michielin offre a Pollina una piccola ma significativa fotografia della musica italiana di oggi.

Dardust porta sul palco la ricerca, la contaminazione e la dimensione strumentale: il pianoforte come punto di partenza per un viaggio fra elettronica, neoclassicismo, architettura e arti visive.

Michielin arriva invece con il patrimonio della cantautrice pop, una voce riconoscibile e un repertorio costruito attraverso quindici anni di evoluzione artistica, collaborazioni e grandi palcoscenici.

Due percorsi diversi, ma con un elemento comune: la capacità di muoversi oltre le categorie tradizionali e di trasformare la musica popolare in uno spazio di sperimentazione.

Le informazioni per il pubblico

Dardust – Urban Impressionism

Lunedì 17 agosto 2026 – ore 21.30

Teatro di Pietra Rosa, Pollina

Viale Alfredo Musotto 2, Pollina.

Il circuito 18Tickets indica biglietti a partire da 19 euro.

Biglietti Dardust – 18Tickets

Biglietti Dardust – TicketOne

Francesca Michielin – Strega Comanda – Summer Tour 2026

Venerdì 21 agosto 2026 – ore 21.30

Teatro Parco Urbano, Finale di Pollina

Via Leonardo Sciascia 2, Finale di Pollina.

Biglietti Francesca Michielin – TicketOne

L’organizzazione indica inoltre l’apertura dei botteghini alle ore 19.00.

Per chi si trova nelle Madonie, dunque, l’appuntamento è doppio: si comincia questa sera con il pianoforte visionario di Dardust, nel suggestivo Teatro di Pietra Rosa; venerdì sarà invece la volta della voce e delle canzoni di Francesca Michielin, per una seconda serata nel segno del grande pop italiano.

Un doppio appuntamento che conferma Pollina e Finale di Pollina come uno dei palcoscenici più interessanti dell’estate musicale siciliana.