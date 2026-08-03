Due vite spezzate in pochi giorni: muore anche Leonardo Mulè dopo il tragico incidente sulla SS 113

C’è un silenzio che pesa più di ogni parola. È quello che, in queste ore, avvolge le comunità di Trabia e Termini Imerese, chiamate ancora una volta a fare i conti con il dolore. Dopo giorni di speranza e di attesa, si è spento anche Leonardo Mulè, il giovane rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente avvenuto lungo la Strada Statale 113, nei pressi del ponte San Leonardo.

Ricoverato in condizioni disperate sin dai primi istanti successivi allo schianto, Leonardo ha lottato fino all’ultimo nel reparto di Terapia Intensiva. I medici hanno tentato con ogni mezzo di strapparlo alla morte, ma le gravissime lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo estese. Nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere.

La sua scomparsa aggrava il bilancio di una tragedia che aveva già sconvolto l’intero territorio. Nello stesso incidente aveva infatti perso la vita Alessandra Martorana, appena 14 anni, una ragazza nel pieno dell’adolescenza, la cui morte aveva suscitato una profonda ondata di commozione.

Due vite spezzate. Due famiglie accomunate da un dolore immenso. Due comunità che oggi si ritrovano a condividere lo stesso senso di incredulità davanti a una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto raccontare.

L’incidente si era verificato lungo la SS 113, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia, in prossimità del ponte San Leonardo. La dinamica del violento impatto è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto quella notte. Fin dai primi soccorsi era apparso evidente il dramma: Alessandra era morta sul colpo, mentre Leonardo era stato trasferito d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate fin da subito gravissime.

Per giorni amici, parenti e conoscenti hanno sperato in un miracolo. Sui social si sono moltiplicati messaggi di vicinanza, preghiere e parole di incoraggiamento rivolte al giovane e alla sua famiglia. Una speranza che, purtroppo, si è infranta nelle scorse ore con la notizia del suo decesso.

Trabia perde un suo giovane figlio. Termini Imerese continua a piangere Alessandra. Due nomi che resteranno impressi nella memoria di un territorio che, ancora una volta, si ritrova a interrogarsi sul prezzo troppo alto pagato sulle strade.

In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo le famiglie Mulè e Martorana. Un abbraccio collettivo che prova, almeno in parte, ad alleviare un dolore che resta incolmabile.

Alla famiglia di Leonardo Mulè, così come a quella della piccola Alessandra Martorana, giungano le più sincere condoglianze da parte della redazione di HimeraWeb.