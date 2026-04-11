“È stato un onore servire la città”: approvati DUP e bilancio, il saluto di Michele Longo al Consiglio comunale

Si è svolta il 9 aprile 2026 l’ultima seduta del Consiglio comunale di Termini Imerese, un appuntamento istituzionale che ha segnato non solo l’approvazione di due importanti atti amministrativi, ma anche un momento carico di emozione per il saluto finale del presidente del Consiglio, Michele Longo.

Nel corso della seduta, l’aula ha approvato i due punti all’ordine del giorno: il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, comprensivo della nota integrativa e dei documenti allegati. Due strumenti fondamentali per la pianificazione e la gestione futura dell’ente, che delineano le linee strategiche e finanziarie dell’amministrazione.

Ma al di là degli aspetti tecnici, a segnare la seduta è stato il discorso di commiato del presidente Longo, che ha voluto ringraziare colleghi, amministratori e cittadini per il percorso condiviso.

“Signor Sindaco, cari colleghi consiglieri, assessori, dirigenti,

è con grande emozione che mi rivolgo a voi oggi per l’ultima volta in questo Consiglio Comunale come Presidente.

Voglio ringraziare tutti voi per l’opportunità che mi avete dato per aver lavorato insieme per il bene della nostra comunità.

Grazie anche al personale dell’Amministrazione, per il loro supporto e la loro professionalità. E grazie a tutti i cittadini, per la loro partecipazione e le loro segnalazioni.

Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme e sono convinto che il nostro Comune sarà sempre più forte e, speriamo, più unito.

Desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali, dal primo all’ultimo, per l’ottimo servizio svolto per questa comunità, lavoro portato avanti con professionalità.

Ringrazio i dirigenti comunali: dottore Ravi, l’avvocato Catania, l’ingegnere Frangiamore, il dottore Schillaci, sempre molto attenti e veri professionisti al servizio della nostra città. Tanti sono stati i progetti portati avanti e realizzati.

In particolare, volevo fare pubblicamente i complimenti per l’ottimo lavoro dalla nostra Comandante dei Vigili Urbani, dottoressa Cupini, che con pochi uomini e mezzi a disposizione è riuscita a garantire la sicurezza della nostra città, così come i Carabinieri e la Polizia.

Il nostro Sindaco, Maria Terranova, per la sua caparbietà, per il suo coraggio nel portare avanti tanti progetti che hanno avuto un impatto molto significativo nel nostro territorio.

Ogni passo è stato possibile grazie alla collaborazione e al dialogo costruttivo. Guardando al futuro, è fondamentale continuare a costruire su quanto è stato raggiunto. Sono sicuro che la prossima amministrazione saprà affrontarle con la stessa passione e determinazione.

Vi invito a mantenere vivo lo spirito di unità, perché solo insieme possiamo continuare a far crescere la nostra comunità.

È stata una consiliatura molto difficile e complessa, trattando temi molto delicati: dalla decadenza di un consigliere comunale; alla mozione di sfiducia al Sindaco; ai toni molto forti in aula; alle tante delibere trattate e approvate.

Infine, voglio ringraziare il personale dell’ufficio di presidenza, signora Licia Cassataro e il signor Liborio Scaletta.

Grazie ancora a tutti per la fiducia e l’appoggio.

È stato un onore servire la nostra città come Presidente di questo Consiglio Comunale. Grazie.