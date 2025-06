È ufficiale: si scaldano i motori per il 3° Autoslalom Montemaggiore Belsito – memorial “Pino Guccione” e “Antonio Mesi”

È ufficiale, le date sono state già stabilite, i piloti si stanno preparando per dare spettacolo al 3° Autoslalom Montemaggiore Belsito.

Un’evento che cresce di anno in anno, richiamando nel piccolo paesino appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

Quest’anno la dedica speciale, non solo una gara automobilistica, ma un doppio memorial: a Pino Guccione e al compianto recentemente Antonio Mesi. Quest’ultimo, esattamente un anno fa, premiò per l’ultima volta i piloti in gara, tra un sorriso e un momento di commozione.

Stanco, già sofferente, ma presente alla manifestazione: sempre in prima fila per un in bocca al lupo ai piloti presenti, una stretta di mano o un sorriso di incoraggiamento.

Per la sua forza, per la sua tenacia e per la sua grande dedizione nel portare questa manifestazione importante nella propria cittadina, gli organizzatori quest’anno hanno scelto di rendergli omaggio.

Il comunicato

Di seguito il comunicato pubblicato dalla ASD Misilmeri Racing.

Abbiamo atteso un anno.

Un lunghissimo anno, dove molte cose sono cambiate per Montemaggiore Belsito.

Un anno come oggi, infatti fervevano i preparativi per la seconda edizione della gara madonita con alla guida il compianto sindaco Antonio Mesi (che da lì a qualche mese ci avrebbe lasciati); oggi invece siamo qui ad ufficializzare che la terza edizione, che si terrà il 26 e 27 luglio sarà dedicata proprio a quel sindaco che tanto ha voluto questa manifestazione. Insieme ad Antonio Mesi ricorderemo anche Pino Guccione che proprio il sindaco aveva tanto voluto che gli fosse intitolato.



Quindi oggi, grazie all’appoggio della nuova amministrazione guidata dal Sindaco Gullo e con la fondamentale collaborazione della Belsitana Racing guidata da Roberto Catalano ufficializziamo l’inizio dei preparativi che ci porteranno ad una gara che tanto appassiona i nostri amici piloti.

Più che una semplice gara sarà un vero e proprio evento che sin dal sabato farà divertire con tante belle sorprese.

Quest’anno inoltre, la gara sarà valevole per la prima volta come prova del Campionato Siciliano Slalom Aci Sport e 4^ prova dello Challenge degli Emiri – Campionato Slalom.