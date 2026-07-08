ElBarrioKlan, il rap che dà voce a Termini Imerese: il nuovo singolo e la raccolta solidale per il Venezuela

Via Navarra. Rocca Rossa. Due quartieri, due storie, un’unica città. È da qui che parte il viaggio degli ElBarrioKlan Music, un collettivo rap che ha scelto di trasformare la strada in musica e la musica in un racconto di appartenenza, riscatto e solidarietà.

Ci sono strade che per qualcuno rappresentano un luogo da cui fuggire. E ce ne sono altre che, nonostante le difficoltà, restano casa.

È proprio da questo contrasto che prende vita “Non vado via”, il nuovo singolo degli ElBarrioKlan Music, collettivo rap nato a Termini Imerese che ha scelto di raccontare la propria città senza filtri, attraverso musica, esperienze di vita e un forte senso di appartenenza.

Perché gli ElBarrioKlan non parlano soltanto di quartieri popolari: li vivono, li conoscono, li raccontano da dentro, con la consapevolezza di chi sa bene cosa significhi crescere tra pregiudizi, sogni e voglia di costruire qualcosa senza dimenticare le proprie radici.

Dietro il progetto ci sono O’Neill, ShockOne e TrafalgaFlow, ai quali si è aggiunta la voce di Francesca Benigno, mentre la produzione porta la firma di MotoGucci. Quattro personalità diverse, quattro percorsi differenti, ma un unico obiettivo: trasformare la musica in un messaggio.

Una storia iniziata oltre vent’anni fa

La storia degli ElBarrioKlan, in realtà, non comincia nel 2018.

Bisogna tornare alla fine degli anni Novanta, quando a Termini Imerese nasceva Le Bische Clandestine, uno dei primi gruppi rap della città. Tra i fondatori c’era già ShockOne, che negli anni ha continuato a custodire quella passione senza mai smettere di credere nella forza dell’hip hop.

Con il passare del tempo quella realtà si interrompe, ma non si spegne mai davvero.

Nel 2018 nasce così l’idea di riportare in vita quello spirito. A raccogliere il testimone sono ShockOne e O’Neill, accomunati dalla stessa convinzione: a Termini Imerese mancava un gruppo capace di rappresentare realmente il rap cittadino.

È da questa visione condivisa che inizia a prendere forma il progetto.

Poco dopo, i due decidono di coinvolgere TrafalgaFlow, artista che li aveva colpiti non solo per il percorso costruito negli anni, ma anche per le qualità umane che lo contraddistinguono.

Nel suo curriculum figurano infatti la pubblicazione di diversi brani, tra cui “T.I.”, una dedica alla città di Termini Imerese, il riconoscimento del Disco d’Argento ottenuto a Sanremo nel 2025 e la partecipazione al programma televisivo “The Coach” in onda su La7.

Un percorso artistico importante che, unito alla sua umiltà e alla sua visione della musica, ha convinto fin da subito ShockOne e O’Neill a volerlo al loro fianco.

Una scelta che si è rivelata naturale e che ha dato ulteriore forza al progetto, completando il nucleo originario degli ElBarrioKlanMusic.

La sintonia è immediata.

Dopo diversi cambi di nome arriva quello definitivo: ElBarrioKlan. La “K” non è casuale, ma rappresenta un omaggio al celebre collettivo TruceKlan, punto di riferimento per la scena rap italiana.

Da quel momento gli ElBarrioKlan iniziano a costruire, una collaborazione dopo l’altra, la propria identità artistica.

Francesca, la voce che ha completato il puzzle

Se il gruppo aveva già trovato il proprio equilibrio, l’arrivo di Francesca Benigno ha rappresentato il tassello che mancava.

La sua presenza nasce quasi per destino.

L’idea parte da O’Neill, viene proposta da TrafalgaFlow. Un’intuizione condivisa, raccontano sorridendo, perché tutti avevano pensato di integrarla nel progetto nello stesso momento.

Per gli altri componenti la sua presenza rappresenta molto più di una semplice voce femminile.

Non è soltanto una cantante.

È la voce capace di unire mondi diversi.

«Francesca è la nostra punta di diamante», raccontano con convinzione.

E non è difficile capirne il motivo.

A differenza degli altri componenti, Francesca non aveva mai affrontato un vero percorso musicale. Non aveva mai cantato davanti ad altre persone. Entrare negli ElBarrioKlan ha significato vincere paure, mettersi in gioco e trasformare la propria fragilità in forza.

La parola che descrive meglio il gruppo è una sola: sinergia.

Ognuno porta qualcosa di diverso. Nessuno prevale sull’altro. Ogni carattere, ogni stile e ogni esperienza si incastrano come i pezzi di uno stesso puzzle.

«Musicalmente e caratterialmente siamo tutti diversi. Francesca è la nostra punta di diamante: in lei c’è qualcosa di ognuno di noi e in noi c’è qualcosa che completa l’altro.»

“Non vado via”: quando il rap diventa un manifesto

Non è soltanto una canzone: è una dichiarazione d’amore verso la propria terra.

Con “Non vado via“, gli ElBarrioKlan raccontano una realtà che appartiene a tantissimi giovani siciliani: quella di chi, troppo spesso, è costretto a lasciare casa per inseguire opportunità che altrove sembrano più facili da raggiungere.

Il brano non nasconde le difficoltà.

Parla di quartieri popolari, di vita vissuta, di sacrifici quotidiani, utilizzando il linguaggio diretto della cultura hip hop e della strada.

Ma quel linguaggio non racconta criminalità.

Racconta appartenenza.

Lo fa attraverso un ritornello destinato a diventare il cuore dell’intero progetto:

«Questa strada è la mia casa, non vado via.»

Una frase semplice, ma potentissima.

Perché non significa rifiutare il cambiamento, bensì scegliere di non rinnegare mai le proprie origini.

In questo equilibrio, tra una barra e l’altra, si inserisce anche la voce di Francesca, che lega ogni strofa con delicatezza, creando un contrasto emotivo che amplifica ancora di più il messaggio del brano.

Via Navarra e Rocca Rossa: il videoclip che unisce due anime della città

Anche la scelta delle location non è casuale.

Il videoclip è stato girato tra via Navarra e il quartiere Rocca Rossa, due realtà popolari che diventano simbolicamente gli estremi di un’unica città.

Due quartieri, una sola storia: quella di chi cresce affrontando difficoltà, ma continua a sentirsi profondamente legato al luogo in cui è nato.

Nel finale del video compare una dedica che rende il racconto ancora più intimo: quella a Martin Reemes, giovane del quartiere recentemente scomparso dopo aver combattuto contro un tumore.

“In memoria di Martin Reemes, cittadino del mondo e spirito libero”, si legge sotto una foto che raffigura il giovane strappato alla vita troppo presto.

Un omaggio silenzioso che trasforma il videoclip in qualcosa che va oltre la musica.

Ed è proprio qui che gli ElBarrioKlan sentono il bisogno di rompere uno dei luoghi comuni più diffusi.

«El Barrio significa ragazzi di strada, ma mai delinquenti. Molti pensano che in questi quartieri regni solo la delinquenza. Noi vogliamo dimostrare che non è così.»

Dalla musica alla solidarietà: uniti per il Venezuela

Per gli ElBarrioKlan il senso di appartenenza non si ferma ai confini della propria città. Se attraverso la musica raccontano il valore delle radici e della comunità, nella vita quotidiana hanno scelto di trasformare questi stessi valori in un gesto concreto di solidarietà.

In seguito all’emergenza che ha colpito il Venezuela, il gruppo ha deciso di promuovere una raccolta di aiuti in collaborazione con il dj George Palmer, originario proprio del Paese sudamericano. Un’iniziativa nata dalla volontà di tendere una mano a una popolazione che sta affrontando un momento di grande difficoltà, dimostrando come la musica possa diventare anche uno strumento capace di unire le persone oltre ogni confine geografico.

«Chi viene dalla strada non dimentica chi sta peggio», spiegano gli artisti. Una frase che racchiude la filosofia degli ElBarrioKlan e che racconta il loro modo di intendere il concetto di comunità: ricordarsi sempre delle proprie origini, ma anche di chi, in questo momento, ha bisogno del sostegno degli altri.

Per rendere ancora più concreta questa iniziativa, al progetto si è unita anche l’associazione Amici di Via Navarra, che sta collaborando attivamente nella raccolta dei beni di prima necessità destinati alla popolazione venezuelana.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza.

In particolare si cercano abiti per uomo, donna e bambini, alimenti a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, materiale sanitario, medicinali, pannolini, latte in polvere, coperte e tutto ciò che possa contribuire ad alleviare le difficoltà di chi sta vivendo questa emergenza.

Ancora una volta, il messaggio lanciato dagli ElBarrioKlan va oltre la musica. Così come Non vado via invita a non dimenticare le proprie radici, questa raccolta solidale ricorda quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte quando qualcuno ha bisogno di aiuto. Perché, per il collettivo termitano, la strada non è soltanto il luogo da cui si proviene, ma è anche il posto in cui si impara il valore della condivisione, del rispetto e dell’aiuto reciproco.

Chiunque desideri contribuire può contattare direttamente gli ElBarrioKlan attraverso i loro canali social per ricevere tutte le informazioni sulle modalità di consegna del materiale.

Lo sguardo è già rivolto al futuro

Mentre Non vado via continua il suo percorso e porta con sé un messaggio di appartenenza che parla a un’intera generazione, gli ElBarrioKlan hanno già lo sguardo rivolto al domani. Il collettivo è infatti al lavoro su nuovi brani e nuovi progetti, con l’obiettivo di continuare a crescere artisticamente senza perdere quella spontaneità e quell’autenticità che lo contraddistinguono fin dagli esordi.

Tra i progetti in cantiere c’è anche la volontà di tornare presto a esibirsi dal vivo con la formazione al completo. Dopo le esperienze degli anni passati, il gruppo è pronto a riportare la propria musica sul palco, incontrando il pubblico e condividendo dal vivo quell’energia e quella sinergia che caratterizzano ogni loro brano.

Gli ElBarrioKlan guardano inoltre con interesse a nuove collaborazioni artistiche, convinti che il confronto con altri musicisti e altre realtà possa rappresentare un’occasione di crescita personale e musicale. Una visione aperta, che punta a costruire ponti attraverso la musica, senza mai perdere il legame con il territorio che li ha visti nascere.

Per il collettivo, infatti, il rap non è soltanto un genere musicale. È un linguaggio, uno strumento per raccontare storie vere, dare voce a chi spesso non viene ascoltato e trasformare esperienze personali in messaggi capaci di parlare a chiunque.

Ed è forse proprio questo il tratto distintivo degli ElBarrioKlan: riuscire a trasformare vicoli, piazze, ricordi e difficoltà quotidiane in musica, senza cedere agli stereotipi e senza rinunciare alla propria identità.

Perché la loro non è soltanto una storia fatta di canzoni, ma di persone, legami e valori condivisi. Una storia che parte da Termini Imerese, ma che parla a tutti coloro che, ovunque si trovino, continuano a sentirsi profondamente legati alle proprie radici.

E mentre il prossimo capitolo è ancora tutto da scrivere, una cosa appare già chiara: gli ElBarrioKlan non vogliono limitarsi a fare musica. Vogliono lasciare un segno, dimostrando che anche da un quartiere popolare possono nascere cultura, arte, solidarietà e un forte desiderio di costruire qualcosa di bello, senza mai dimenticare da dove si è partiti.