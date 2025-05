Elisoccorso a Termini Imerese: trasferito d’urgenza l’uomo ferito nell’esplosione della bombola

Intorno alle 15:45 di oggi un elisoccorso è atterato nel porto di Termini Imerese. Pochi minuti dopo sul luogo è giunta un’ambulanza a sirene spiegate, che ha permesso il trasferimento dell’uomo rimasto ferito nell’esplosione di una bombola avvenuta questa mattina di essere trasferito con il mezzo di emergenza verso un altro ospedale.

Preso in carico in un primo momento dai sanitari del 118 e dai medici del pronto soccorso “S. Cimino” di Termini Imerese, l’uomo attualmente sarebbe in viaggio verso un ospedale di Catania.

Sono ancora sconosciute le condizioni del termitano rimasto ferito nell’esplosione della bombola all’interno di un casale, avvenuta nella mattinata di oggi. (clicca qui per approfondire).

A seguire il trasferimento dell’uomo anche i familiari, giunti sul posto.

Seguiranno aggiornamenti.