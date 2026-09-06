Emanuele Spica veste l’azzurro: il caccamese ai Mondiali di Mountain Bike Marathon

Sabato 12 settembre a Primiero-San Martino di Castrozza il portacolori della Rolling Bike Racing Team sarà al via nella categoria Elite Men. Caccamo sogna con lui

Il nome di Caccamo arriva sul palcoscenico più prestigioso della mountain bike internazionale. Sabato 12 settembre, a Primiero-San Martino di Castrozza, in Trentino, Emanuele Spica sarà al via del Campionato del Mondo UCI di Mountain Bike Marathon, nella categoria Elite Men, con la maglia della Nazionale Italiana.

Per il giovane atleta caccamese si tratta di un appuntamento di assoluto prestigio, il coronamento di una stagione che lo ha visto protagonista ai vertici della mountain bike marathon italiana e internazionale.

Spica, portacolori della Rolling Bike Racing Team, formazione guidata da Paolo Alberati, ha costruito nel corso del 2026 un percorso di crescita e risultati di grande rilievo. A maggio, ai Campionati Italiani Marathon disputati a Reggio Calabria, il biker siciliano ha conquistato un prestigioso ottavo posto assoluto, entrando nella top ten tricolore insieme al compagno di squadra Vincenzo Saitta, settimo. La Federazione Ciclistica Italiana ha sottolineato proprio la prestazione dei due giovani siciliani, evidenziando come siano riusciti a inserirsi nella top 10 nazionale in una gara tradizionalmente dominata dalle formazioni del Nord.

Un risultato che si inserisce in una stagione particolarmente significativa. Nel circuito internazionale UCI Marathon Spica ha raccolto, tra gli altri, il quinto posto alla Castro Legend Cup, il 18° alla Capoliveri Legend Cup, l’ottavo posto ai Campionati Italiani e diversi piazzamenti nelle prove di Coppa del Mondo Marathon.

Il talento del caccamese si era già messo in evidenza anche nelle competizioni a tappe. Nell’edizione 2025 dell’Appenninica MTB Stage Race, Spica aveva chiuso al terzo posto nella classifica generale, alle spalle del vincitore Diego Arias e del compagno Vincenzo Saitta, conquistando anche una vittoria di tappa. Nel 2026 il duo siciliano è tornato protagonista della manifestazione, confermandosi tra gli atleti più competitivi della corsa.

A confermare la solidità del suo rendimento è arrivato anche il successo ottenuto insieme alla Rolling Bike alla Sinalunga Bike, dove Spica ha conquistato il secondo posto alle spalle del compagno di squadra Saitta.

La sfida iridata tra le Dolomiti

Primiero-San Martino di Castrozza ospiterà dal 10 al 13 settembre il Campionato del Mondo UCI Mountain Bike Marathon 2026.

La prova degli Elite Men è in programma sabato 12 settembre, con partenza prevista alle 9. Gli atleti si confronteranno sui difficili percorsi delle Dolomiti, nello scenario delle Pale di San Martino.

Un contesto spettacolare ma estremamente impegnativo, nel quale Spica avrà l’occasione di confrontarsi con i migliori specialisti mondiali della disciplina.

Per il portacolori della Rolling Bike Racing Team sarà fondamentale mettere a frutto la condizione raggiunta nel corso della stagione e affrontare una gara lunga e selettiva con la consapevolezza di poter competere ad alto livello.

Caccamo fa il tifo per Emanuele

La convocazione in azzurro rappresenta anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità caccamese. A esprimere pubblicamente la soddisfazione della città è stato il sindaco Franco Fiore, che ha rivolto a Spica un messaggio di congratulazioni e incoraggiamento.

«A nome mio personale e di tutta la nostra comunità, esprimo a Emanuele i complimenti più sinceri e l’orgoglio di vedere il nome di Caccamo portato in alto attraverso lo sport, in un contesto che vale un Campionato del Mondo».

Un riconoscimento che va oltre il risultato sportivo e che sottolinea il valore di un percorso fatto di sacrifici, allenamento e passione.

«Difendere i colori dell’Italia è un traguardo che si costruisce con sacrificio, passione e dedizione – ha aggiunto Fiore – valori che Emanuele rappresenta pienamente e che fanno onore alla nostra città».

Per Emanuele Spica, dunque, quella di sabato sarà molto più di una semplice gara. Sarà la possibilità di indossare la maglia azzurra e rappresentare l’Italia nel massimo appuntamento mondiale della specialità, portando con sé anche i colori e l’orgoglio di Caccamo.

L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre alle ore 9. Tra le Pale di San Martino, il giovane biker caccamese proverà a scrivere un’altra importante pagina della sua carriera.

Tutta Caccamo è pronta a fare il tifo per Emanuele. Forza Emanuele!