Emergenza fognaria a Cefalù: stop ai bagni sul Lungomare

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un grave guasto alla condotta fognaria principale che attraversa via Bordonaro, provocando uno sversamento significativo di reflui lungo la stessa via e in Piazza Marina. L’Amap, società incaricata della gestione del servizio idrico e fognario, è attualmente sul posto per eseguire gli interventi necessari, che si preannunciano complessi sia per l’entità del danno che per le condizioni logistiche dell’area interessata.

A seguito dell’incidente, l’amministrazione comunale ha comunicato che, pur essendo già in vigore un divieto permanente di balneazione per la zona della vecchia marina e per l’intera fascia costiera fino al porto di Presidiana, l’attuale situazione impone ulteriori misure di precauzione.

Considerato il riversamento incontrollato dei reflui, il Comune sta predisponendo un’ordinanza urgente che estenderà il divieto di balneazione anche a una porzione del Lungomare, a partire dalla spiaggia libera situata nei pressi della prima scala di accesso.

Le autorità raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza e collaborazione, evitando di frequentare le aree costiere interessate fino a nuova comunicazione. Ulteriori aggiornamenti saranno diramati man mano che procederanno gli interventi e verranno completate le necessarie analisi ambientali.

Nel frattempo, si invitano residenti e turisti a seguire le indicazioni fornite dagli operatori sul campo e a monitorare i canali ufficiali del Comune per le successive disposizioni.