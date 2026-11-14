Il gruppo consiliare “Termini in Comune”, attraverso il capogruppo Michele Longo e il consigliere Giovanni Scalia, interviene in merito ai gravi incendi che hanno colpito la zona industriale di Termini Imerese, esprimendo vicinanza alle imprese e ai lavoratori coinvolti e chiedendo interventi immediati a sostegno del tessuto produttivo e occupazionale.

Il comunicato

Esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alle aziende e ai lavoratori colpiti dai devastanti incendi che hanno interessato la zona industriale di Termini Imerese. Vedere anni di sacrifici, investimenti e lavoro andare in fumo rappresenta un colpo durissimo per l’intero territorio.

Un sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alle associazioni di Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine che, con grande professionalità e coraggio, sono intervenuti mettendo a rischio la propria incolumità per fronteggiare l’emergenza.

Un ringraziamento anche all’Amministrazione comunale che, fin da subito, attraverso la sindaca, ha attivato le procedure previste dal piano di emergenza.

Quanto accaduto non può essere considerato una fatalità. I danni provocati dalle fiamme impongono una seria riflessione sulle carenze nella manutenzione del territorio e nella prevenzione degli incendi. È necessario accertare eventuali responsabilità e garantire una gestione più efficace delle aree industriali, affinché simili tragedie non si ripetano.

Oggi, però, la priorità assoluta è tutelare il tessuto produttivo e occupazionale. Per questo chiediamo interventi economici immediati a sostegno delle imprese colpite e l’attivazione urgente della cassa integrazione in deroga per tutti i lavoratori coinvolti, da garantire fino alla piena ripresa delle attività produttive.

Le istituzioni regionali e la Città Metropolitana devono fornire risposte rapide e concrete. Termini Imerese non può permettersi di subire un nuovo colpo dopo le profonde ferite lasciate dalla crisi industriale degli anni passati. Nessun lavoratore e nessuna impresa devono essere lasciati soli in questo momento così difficile.

Gruppo consiliare “Termini in Comune”

Il capogruppo

Michele Longo

Il consigliere

Giovanni Scalia