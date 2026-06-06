Entrano con la forza al pronto soccorso e circondano gli infermieri: notte choc a Palermo

Momenti di forte tensione nella notte al pronto soccorso dell’ospedale Cervello, dove un gruppo composto da sette giovani ha fatto irruzione all’interno della struttura sanitaria, causando paura tra pazienti e operatori in servizio. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli ospedali palermitani.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio si è verificato intorno alle 4. I giovani, che avrebbero mostrato evidenti segni di alterazione, sono arrivati al pronto soccorso trasportando uno di loro e chiedendo con insistenza che gli venisse prestata immediata assistenza medica. Dopo aver forzato l’ingresso, il gruppo avrebbe raggiunto l’area del triage, accerchiando il personale sanitario e interrompendo di fatto le normali attività assistenziali.

La situazione è tornata sotto controllo soltanto quando i responsabili hanno compreso che erano state allertate le forze dell’ordine, allontanandosi prima del loro arrivo.

A denunciare l’accaduto è stata la Fials Palermo, che parla di attimi di paura vissuti sia dagli operatori sanitari sia dai pazienti presenti nel reparto. Molti degenti, secondo il sindacato, sarebbero stati svegliati dagli schiamazzi e dalla concitazione generata dall’irruzione.

L’organizzazione sindacale torna così a sollecitare interventi immediati per garantire maggiori condizioni di sicurezza nei pronto soccorso della città e della provincia. Tra le richieste avanzate figura l’istituzione di presidi permanenti delle forze dell’ordine presso le principali strutture sanitarie, tra cui Villa Sofia-Cervello, Arnas Civico, gli ospedali dell’Asp Palermo e l’ospedale Giglio di Cefalù.

Secondo la Fials, una presenza stabile delle forze di polizia rappresenterebbe un efficace deterrente contro episodi di aggressione e consentirebbe interventi più rapidi a tutela di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e utenti. Il sindacato propone inoltre il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza, procedure di emergenza più rapide e un potenziamento dei servizi di vigilanza interna.

L’allarme assume particolare rilevanza in vista della stagione estiva, periodo in cui tradizionalmente si registra un aumento degli accessi ai pronto soccorso e, di conseguenza, delle situazioni di tensione all’interno delle strutture ospedaliere. Per questo motivo viene chiesta la convocazione urgente di un tavolo istituzionale dedicato al tema della sicurezza sanitaria.

Sull’accaduto è intervenuta anche l’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, che in una nota ha espresso ferma condanna per quanto avvenuto, definendo l’episodio un’azione grave che ha generato «profondo timore e tensione» tra il personale e i pazienti presenti.

La Direzione aziendale ha sottolineato come simili episodi non rappresentino più casi isolati, ma si inseriscano in un fenomeno che interessa numerose strutture ospedaliere del territorio. Per questo motivo, sono già state attivate misure volte a rafforzare la sicurezza interna.

Tra gli interventi annunciati figura il completamento di un nuovo sistema di videosorveglianza e il potenziamento dei servizi di vigilanza, con un incremento delle ronde nelle ore notturne. La Direzione Strategica ha inoltre espresso solidarietà e vicinanza ai professionisti sanitari e ai pazienti coinvolti, ribadendo l’impegno dell’azienda nel garantire ambienti sicuri per chi lavora e per chi accede alle cure.

L’episodio riaccende il dibattito sulla tutela del personale sanitario, sempre più spesso vittima di aggressioni e intimidazioni durante l’esercizio delle proprie funzioni, e sulla necessità di misure strutturali per garantire la sicurezza all’interno dei presidi ospedalieri.