Escalation Usa-Iran, Donald Trump minaccia: “Un’intera civiltà potrebbe morire stanotte”

Cresce la tensione internazionale dopo le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nelle ultime ore ha lanciato un duro ultimatum all’Iran, parlando apertamente del rischio di una distruzione su larga scala.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, “un’intera civiltà morirà stanotte”, un’affermazione dai toni drammatici che ha immediatamente allarmato la comunità internazionale. Il presidente americano ha però lasciato uno spiraglio alla diplomazia, spiegando che l’esito finale dipenderà dall’andamento delle trattative in corso.

Al centro della crisi c’è lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico petrolifero mondiale: Washington ha imposto a Teheran la riapertura immediata, minacciando in caso contrario attacchi contro infrastrutture chiave, tra cui ponti e centrali energetiche.

Nelle ore precedenti alla scadenza dell’ultimatum, si sono già registrati raid su alcune infrastrutture iraniane, mentre fonti diplomatiche parlano di negoziati serrati per evitare un’escalation militare su larga scala.

Intanto, una possibile via d’uscita arriva dalla mediazione del Pakistan, che ha proposto un cessate il fuoco di due settimane per favorire un accordo. Secondo indiscrezioni, l’Iran starebbe valutando positivamente la proposta, mentre la Casa Bianca ha fatto sapere che una risposta ufficiale è attesa a breve.

Le dichiarazioni di Trump hanno suscitato forti reazioni anche sul piano morale e politico: il Papa ha definito “inaccettabile” qualsiasi minaccia che possa colpire la popolazione civile, richiamando l’attenzione sulle possibili conseguenze umanitarie del conflitto.

Con la scadenza dell’ultimatum ormai imminente, il mondo resta con il fiato sospeso: nelle prossime ore si capirà se prevarrà la via diplomatica o se la crisi sfocerà in un conflitto aperto dalle conseguenze imprevedibili.