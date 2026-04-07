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Mar. Apr 7th, 2026

Cronaca Palermo

Escursionisti dispersi, salvati dai Vigili del Fuoco

di redazione #Himeaweb.it #vigili del fuoco

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Riserva Naturale di Capo Gallo, dove due giovani escursionisti di nazionalità ceca si sono smarriti durante un’escursione nei pressi della suggestiva zona della “Grotta Sommersa”.

L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando i due ragazzi, una ventenne e un ventunenne, pur essendo in buone condizioni di salute, non riuscivano più a individuare il percorso per fare ritorno. La situazione ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, prontamente giunti sul posto con diverse squadre.

Determinante l’azione del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che ha operato via mare utilizzando un gommone. I soccorritori hanno raggiunto i due escursionisti e li hanno messi in sicurezza, conducendoli fino al molo del porticciolo di Barcarello.

Fortunatamente, l’intervento si è concluso senza conseguenze per i giovani, che non hanno riportato ferite ma soltanto un forte spavento. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di affrontare escursioni in aree naturali con adeguata preparazione e conoscenza dei percorsi, soprattutto in zone impervie come quelle di Capo Gallo.

di redazione

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