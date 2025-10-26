Notizie
L’Eurospin di Termini Imerese diventa virale sui social grazie ad un video del creator Yakinop_il_sindaco
Fuori dal Coro, il toccante servizio dedicato a Sofia Costantino: “Vogliamo giustizia per nostra figlia”
Monreale, l’incubo tra le mura di casa: madre e compagno accusati di abusi sui bambini
Termini Imerese, la consigliera Chiara dal Belvedere alza la voce: “Sindaco, conosci i dati sulla mortalità tumorale?”
“P.E.T. Smile”, il progetto che porta i cani dal dentista: Palermo prima città in Sicilia ad adottarlo
Termini Imerese, i lettori denunciano disservizi al cimitero: “Senza acqua e luce, tutto lasciato al degrado”
Esercitazione interregionale di Protezione Civile: presente anche il gruppo “Gli Angeli” di Termini Imerese
Notte di paura alla Vucciria, turisti canadesi picchiati e derubati: denunciati quattro ragazzi
Al via i lavori al porto, Longo: “Progetto importante, ma serviva più rispetto per le istituzioni”
Muore travolta da un pullman a Palermo: inutili i soccorsi per Grace, 25 anni
Mar. Ott 28th, 2025

Termini Imerese

Esercitazione interregionale di Protezione Civile: presente anche il gruppo “Gli Angeli” di Termini Imerese

di Mariangela balsamo #esercitazione #gruppo protezione civile "Gli Angeli£ #himeraweb.it #Protezione Civile #Sicilia #termini imerese

Il gruppo di volontari della Protezione Civile “Gli Angeli” di Termini Imerese ha partecipato all’importante Esercitazione Interregionale di Protezione Civile che si è svolta a Isola Capo Rizzuto (KR) nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2025.
Un appuntamento di rilievo che vede riuniti centinaia di volontari, operatori e rappresentanti delle istituzioni per testare le procedure operative e la capacità di risposta in scenari di emergenza simulata.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Volontariato per la Protezione Civile, Tutela Ambientale ed Educazione alla Salute (Prociv-Arci), si è svolta presso la sede operativa dell’associazione, in via Le Castella 18, con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Isola Capo Rizzuto.
Durante le tre giornate, i volontari provenienti da diverse regioni italiane si sono confrontati su simulazioni di intervento, attività logistiche, gestione delle comunicazioni e coordinamento in situazioni di emergenza.

La scelta di Isola Capo Rizzuto come sede dell’esercitazione non è casuale: il territorio, da sempre attivo nel volontariato e nella prevenzione, rappresenta un punto strategico e simbolico per la Protezione Civile calabrese. La presenza della storica associazione Prociv-Arci conferma inoltre il ruolo centrale di questa località nella rete nazionale di prevenzione e sicurezza.

Per il gruppo “Gli Angeli” di Termini Imerese, questa partecipazione rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e formazione. I volontari, impegnati da anni nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel supporto a manifestazioni ed emergenze locali, continuano così a rafforzare le proprie competenze e specializzazioni, per essere sempre pronti a intervenire con professionalità ed efficienza.

La formazione continua è fondamentale per affrontare con prontezza ogni tipo di emergenza – spiegano i referenti del gruppo termitano –. Partecipare a queste esercitazioni significa non solo migliorare la nostra preparazione, ma anche condividere esperienze con altri volontari e costruire una rete di collaborazione tra regioni.

L’impegno e la dedizione dei volontari “Gli Angeli” confermano ancora una volta il valore del volontariato di Protezione Civile come pilastro della sicurezza collettiva e della solidarietà sul territorio.

di Mariangela balsamo

Related Post

Notizie del Giorno Termini Imerese

L’Eurospin di Termini Imerese diventa virale sui social grazie ad un video del creator Yakinop_il_sindaco

redazione Ott 27, 2025
Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Fuori dal Coro, il toccante servizio dedicato a Sofia Costantino: “Vogliamo giustizia per nostra figlia”

redazione Ott 27, 2025
Politica Termini Imerese

Termini Imerese, la consigliera Chiara dal Belvedere alza la voce: “Sindaco, conosci i dati sulla mortalità tumorale?”

redazione Ott 26, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Notizie del Giorno Termini Imerese

L’Eurospin di Termini Imerese diventa virale sui social grazie ad un video del creator Yakinop_il_sindaco

Cronaca Notizie del Giorno Termini Imerese

Fuori dal Coro, il toccante servizio dedicato a Sofia Costantino: “Vogliamo giustizia per nostra figlia”

Cronaca Palermo

Monreale, l’incubo tra le mura di casa: madre e compagno accusati di abusi sui bambini

Politica Termini Imerese

Termini Imerese, la consigliera Chiara dal Belvedere alza la voce: “Sindaco, conosci i dati sulla mortalità tumorale?”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1