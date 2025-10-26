Esercitazione interregionale di Protezione Civile: presente anche il gruppo “Gli Angeli” di Termini Imerese

Il gruppo di volontari della Protezione Civile “Gli Angeli” di Termini Imerese ha partecipato all’importante Esercitazione Interregionale di Protezione Civile che si è svolta a Isola Capo Rizzuto (KR) nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2025.

Un appuntamento di rilievo che vede riuniti centinaia di volontari, operatori e rappresentanti delle istituzioni per testare le procedure operative e la capacità di risposta in scenari di emergenza simulata.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione di Volontariato per la Protezione Civile, Tutela Ambientale ed Educazione alla Salute (Prociv-Arci), si è svolta presso la sede operativa dell’associazione, in via Le Castella 18, con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Isola Capo Rizzuto.

Durante le tre giornate, i volontari provenienti da diverse regioni italiane si sono confrontati su simulazioni di intervento, attività logistiche, gestione delle comunicazioni e coordinamento in situazioni di emergenza.

La scelta di Isola Capo Rizzuto come sede dell’esercitazione non è casuale: il territorio, da sempre attivo nel volontariato e nella prevenzione, rappresenta un punto strategico e simbolico per la Protezione Civile calabrese. La presenza della storica associazione Prociv-Arci conferma inoltre il ruolo centrale di questa località nella rete nazionale di prevenzione e sicurezza.

Per il gruppo “Gli Angeli” di Termini Imerese, questa partecipazione rappresenta un’ulteriore occasione di crescita e formazione. I volontari, impegnati da anni nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel supporto a manifestazioni ed emergenze locali, continuano così a rafforzare le proprie competenze e specializzazioni, per essere sempre pronti a intervenire con professionalità ed efficienza.

“La formazione continua è fondamentale per affrontare con prontezza ogni tipo di emergenza – spiegano i referenti del gruppo termitano –. Partecipare a queste esercitazioni significa non solo migliorare la nostra preparazione, ma anche condividere esperienze con altri volontari e costruire una rete di collaborazione tra regioni.”

L’impegno e la dedizione dei volontari “Gli Angeli” confermano ancora una volta il valore del volontariato di Protezione Civile come pilastro della sicurezza collettiva e della solidarietà sul territorio.