Estate Cerdese 2026, undici giorni di musica, fede e tradizione: ecco il programma completo degli eventi

Concerti, spettacoli, momenti religiosi, cabaret e tradizioni popolari. Dall’11 al 22 agosto Cerda si prepara a vivere l’Estate Cerdese 2026, il cartellone estivo promosso dal Comune che accompagnerà cittadini, emigrati di ritorno e visitatori con una serie di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

La manifestazione, che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel comprensorio palermitano, si inserisce nella tradizione degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale per animare il paese durante il mese di agosto, periodo in cui molti cerdesi residenti fuori dalla Sicilia rientrano per trascorrere le vacanze con le proprie famiglie.

Si parte con la musica italiana

L’inaugurazione è fissata per martedì 11 agosto, alle ore 22, con un omaggio a Luciano Ligabue. Sul palco salirà il chitarrista storico del rocker emiliano, Federico Poggipollini, insieme alla tribute band 77 Giri Ligabue Experience, per una serata dedicata ai più grandi successi del cantautore.

Il giorno successivo, mercoledì 12 agosto, sarà invece la volta di un tributo a Lucio Battisti con la band Quinto Spazio, pronta a ripercorrere alcune delle canzoni più amate della musica italiana.

Dj set firmato #Apericool

Tra gli appuntamenti più attesi dell’Estate Cerdese 2026 c’è senza dubbio la serata di giovedì 13 agosto, quando piazza La Mantia si trasformerà in una grande pista da ballo all’aperto grazie al ritorno di #Apericool, format dedicato alla musica, all’intrattenimento e alla voglia di stare insieme.

L’evento prenderà il via alle 22 con un Dj Set che promette di coinvolgere un pubblico di tutte le età, ma con un’attenzione particolare ai giovani. Non si tratta infatti del classico dj set estivo, bensì di un format che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante tra gli appuntamenti di intrattenimento del territorio, proponendo una miscela di musica commerciale, hit del momento, revival anni ’90 e 2000, animazione, giochi di luce ed effetti scenografici che trasformano le piazze siciliane in veri e propri luoghi di aggregazione.

L’obiettivo è quello di offrire una serata capace di coinvolgere non soltanto i residenti, ma anche i tanti giovani provenienti dai comuni vicini. Già nella precedente edizione, infatti, #Apericool aveva registrato un’importante partecipazione, richiamando centinaia di persone da diversi centri del comprensorio palermitano e contribuendo ad animare il cuore del paese fino a tarda notte.

La formula è semplice ma vincente: sorrisi, divertimento, socialità e tanta musica. Un mix che negli ultimi anni è diventato uno dei principali strumenti per valorizzare i centri storici durante il periodo estivo, trasformando le piazze in luoghi di incontro dove divertirsi in sicurezza e vivere il paese in un’atmosfera di festa.

L’inserimento di #Apericool nel programma dell’Estate Cerdese conferma anche la volontà dell’amministrazione comunale di affiancare ai tradizionali appuntamenti religiosi e culturali eventi capaci di intercettare il pubblico più giovane. Il format si inserisce infatti in una tendenza ormai consolidata in Sicilia, dove spettacoli con dj set, vocalist, effetti speciali e intrattenimento dal vivo stanno riscuotendo un crescente successo nelle principali manifestazioni estive.

Per una sera, dunque, Cerda metterà da parte il ritmo della quotidianità per lasciare spazio a una lunga notte di musica, balli e divertimento, con l’obiettivo di trasformare il centro del paese in un punto di riferimento per chi desidera vivere il Ferragosto all’insegna della spensieratezza e della condivisione. U

n appuntamento che, secondo le aspettative degli organizzatori, potrebbe essere tra i più partecipati dell’intero cartellone dell’Estate Cerdese 2026.

Ferragosto tra fede, tradizione e cabaret

Il cuore della manifestazione coinciderà con i festeggiamenti dedicati alla Madonna Assunta, patrona di Cerda.

Sabato 15 agosto la giornata inizierà con le celebrazioni eucaristiche previste alle 8.30 e alle 11 nella Chiesa Madre.

Nel pomeriggio la Banda musicale Vincenzo Bellini attraverserà le vie del paese, anticipando la Santa Messa solenne delle ore 18 officiata da don Domenico Randazzo.

Alle 19 prenderà il via la tradizionale processione con il simulacro della Madonna Assunta, uno dei momenti più sentiti dalla comunità locale.

La serata si concluderà alle 22 con lo spettacolo di musica e cabaret “3,2,1… Boomer”, interpretato da Ernesto Maria Ponte insieme alla sua band. Per l’occasione saranno disponibili 300 posti a sedere.

Il 16 agosto la festa della Madonna Addolorata

Domenica 16 agosto il programma sarà interamente dedicato alla Madonna Addolorata, altra ricorrenza molto sentita dalla comunità.

La giornata inizierà alle 7 con l’alborata, seguita dalle celebrazioni religiose nella Chiesa Madre.

Nel pomeriggio la banda musicale Maria SS dei Miracoli accompagnerà le vie del paese prima della Messa Solenne delle ore 18 dedicata alla patrona e officiata da don Daniele Comito.

Alle 19 partirà la processione con il simulacro della Madonna Addolorata.

In chiusura, alle 22, concerto bandistico e, allo scoccare della mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Gran finale con il concorso equestre

L’ultimo appuntamento dell’Estate Cerdese è previsto per sabato 22 agosto.

Alle 16.30 si svolgerà il 1° Concorso Equestre “Arte, Eleganza e Sicilianità”, organizzato dall’associazione Horse Club Baratta Associazione Sportiva Dilettantistica, evento che punta a valorizzare il rapporto tra tradizioni rurali, cultura siciliana e mondo equestre.

Un’estate che racconta l’identità di Cerda

L’edizione 2026 conferma la formula che negli anni ha caratterizzato l’Estate Cerdese: un cartellone capace di unire intrattenimento, cultura popolare e devozione religiosa. Accanto ai concerti e agli spettacoli, infatti, trovano spazio le celebrazioni dedicate alla Madonna Assunta e alla Madonna Addolorata, due ricorrenze che rappresentano un momento centrale per la vita della comunità.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cerda, con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, e coinvolge istituzioni, associazioni e realtà locali in un programma pensato per animare il paese durante il periodo di maggiore affluenza estiva.