Estate, lavoro e sorrisi: la gelateria Cicciuzzu cerca nuovi volti per la stagione

Con l’arrivo dell’estate, le giornate si allungano, le temperature salgono e cresce la voglia di qualcosa di fresco. In questo scenario, una delle realtà più vivaci del territorio si prepara alla stagione più intensa dell’anno: la gelateria Cicciuzzu apre le porte a nuovi collaboratori.

Situata in Via Circonvallazione Castello, nella zona Belvedere, la gelateria è ormai un punto di riferimento per residenti e turisti. E proprio in vista dell’aumento dell’affluenza, il team è alla ricerca di ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco.

Non si tratta solo di servire gelati, ma di contribuire a creare un’esperienza fatta di accoglienza, energia e sorrisi. Tra le qualità richieste spiccano la dinamicità, la puntualità e la capacità di lavorare a contatto con il pubblico, soprattutto nei momenti più intensi della stagione estiva.

Le mansioni sono varie: dalla preparazione di coni e brioches al servizio al banco, fino alla cura degli spazi. Non è richiesta esperienza specifica, perché sarà il team stesso a fornire la formazione necessaria. Ciò che conta davvero è la voglia di imparare e di lavorare in gruppo.

Uno degli aspetti più apprezzati è proprio l’ambiente: un contesto giovane e dinamico, dove il lavoro diventa anche occasione di crescita personale e condivisione. Il contratto è stagionale, con una retribuzione definita “onesta” dagli stessi titolari.

Per candidarsi, niente lunghe procedure: basta presentarsi direttamente in gelateria per un colloquio informale (meglio evitare gli orari di punta) oppure contattare il numero 351 8110543 anche tramite WhatsApp.

Un’opportunità concreta per chi cerca un lavoro estivo e vuole far parte di una squadra affiatata… magari servendo anche qualche cono gigante sotto il sole.