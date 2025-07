Estate Pollinese 2025: Musica d’autore tra rock e poesia

PFM e Fabio Concato protagonisti di un agosto imperdibile a Pollina

L’Estate Pollinese 2025 si conferma tra gli appuntamenti culturali più attesi della provincia di Palermo, con una programmazione musicale di altissimo livello che unisce storia, talento e poesia.

Il primo grande evento è in programma martedì 12 agosto al Teatro Parco Urbano di Finale di Pollina, dove salirà sul palco la PFM – Premiata Forneria Marconi, una delle band più iconiche del rock italiano. Il gruppo porterà in scena il tour Doppia Traccia, che propone una scaletta coinvolgente, tra i grandi successi storici della band e l’emozionante omaggio al cantautore genovese Fabrizio De André con il progetto PFM Canta De André.

Ma la musica d’autore non si ferma qui. Sabato 23 agosto, l’incantevole Teatro Pietra Rosa di Pollina ospiterà un altro nome di spicco del panorama italiano: Fabio Concato, interprete raffinato e poeta della canzone italiana. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo brani senza tempo come Domenica bestiale, Fiore di maggio e molte altre perle del suo repertorio.

I biglietti per entrambi i concerti sono già disponibili nei circuiti abituali.

Con un mix di paesaggi mozzafiato, arte e grande musica, l’Estate Pollinese si conferma un punto di riferimento per il turismo culturale in Sicilia.