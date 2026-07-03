Estate Termitana 2026, svelato il calendario degli eventi: tre mesi tra spettacoli, concerti, cultura e tradizioni

Musica, teatro, cultura, sport, tradizioni e appuntamenti dedicati alle famiglie. Il Comune di Termini Imerese ha presentato il cartellone dell’Estate Termitana 2026, un ricco programma di iniziative che accompagnerà cittadini e visitatori da luglio a settembre, animando alcuni dei luoghi più suggestivi della città.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di offrire un’estate all’insegna della partecipazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio. «Questo è solo l’inizio – fanno sapere dal Comune –. Altri eventi si aggiungeranno nelle prossime settimane per regalarci un’estate viva e partecipata».

Si parte questa sera- 3 luglio con il teatro per bambini

Il calendario prenderà il via il 3 luglio a Villa Palmeri con lo spettacolo per bambini “Il Carro di Apollo”. Il giorno successivo (sabato 4 luglio) spazio alla cultura con “Antiche glorie e Olimpiadi di Himera”, iniziativa curata da SiciAntica al Museo Civico.

Tra gli appuntamenti di luglio figurano anche “La famiglia Bartoli racconta l’idea del Farm Cultural Park”, la tradizionale “Strata Verdura in Festa”, il giro podistico “City Run”, la commemorazione “Accendi un cero a Paolo Borsellino”, oltre agli spettacoli teatrali “Essere o non essere”, “Menecmi” e “Andromeda e Perseo”, in programma nell’area archeologica di Himera.

Il mese si concluderà con le Notti Clandestine in piazza delle Terme e con lo spettacolo “Gelone”, ispirato al libro dell’architetto Roberto Tedesco.

Ad agosto Notte Bianca e il Festino del patrono

Il mese di agosto si aprirà con uno degli appuntamenti più attesi, la Notte Bianca del 1° agosto, che dalle 19 alle 24 coinvolgerà la zona commerciale di Termini bassa con negozi aperti e iniziative diffuse.

Torneranno anche le Notti Clandestine, mentre il 7 agosto il Tempio della Vittoria ospiterà il Beatles Jazz Tribute, seguito il 10 agosto dalla rappresentazione della tragedia Medea.

Nel cartellone trovano spazio anche Burraco sotto le stelle al Belvedere e i festeggiamenti dedicati al Beato Agostino Novello, in programma il 28 e 29 agosto, insieme alle celebrazioni della Madonna Giardini di Franco.

Settembre tra libri, concerti e tradizioni

Il mese di settembre sarà inaugurato dal Termini Book Festival, in programma dal 4 al 6 settembre, mentre dal 4 al 25 settembre il Museo Civico ospiterà il ciclo di incontri-concerto “Architetture sonore”, dedicato al canto gregoriano, alla polifonia e alla musica barocca.

Sempre al Museo Civico, dal 5 al 19 settembre, sarà visitabile la mostra “Le anfore panatenaiche delle necropoli di Himera e il territorio di Termini Imerese nella preistoria e il riparo del Castello”, organizzata in collaborazione con SiciAntica.

Tra gli appuntamenti più sentiti dalla comunità figurano i festeggiamenti in onore di Santa Marina e della Madonna della Catena, con la tradizionale “Antinna a Mari”, l’Himera Sport Festival, il concerto della Claudio Baglioni Tribute Band “Capitani Coraggiosi” e il Premio Saverio Scalia, inserito nella manifestazione Benedetti Sorci Verdi.

Il programma si completerà con tre concerti di musica classica promossi dall’Associazione Amici della Musica “G. Mulè”, le cui date saranno comunicate successivamente.

Un cartellone destinato ad arricchirsi

Quello presentato dal Comune rappresenta una prima parte del programma estivo. L’amministrazione ha infatti annunciato che nelle prossime settimane saranno inseriti ulteriori eventi, con l’obiettivo di offrire un calendario sempre più ricco e coinvolgente.

L’Estate Termitana punta così a trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, valorizzando i suoi siti storici, le tradizioni locali e il tessuto culturale del territorio, con iniziative rivolte a tutte le fasce d’età.