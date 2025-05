Eventi in Sicilia: i “Gemelli DiVersi” in concerto allo Sciara Street Food Fest

“Quante volte abbiamo riso, quante volte abbiamo pianto… e quest’estate ridiamo e cantiamo insieme a Sciara!”

Queste le parole con cui i Gemelli DiVersi hanno annunciato il loro prossimo concerto in Sicilia. Il duo tornerà su un palcoscenico siciliano il prossimo 8 agosto in occasione della 5° edizione dello Sciara Street Food Fest.

L’evento, giuto ormai alla sua quinta edizione, celebra il cibo da strada tipicamente siciliano tra musica, spettacoli, DJ set e degustazioni.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Giovanile Sciarese, mette al centro dell’attenzione i prodotti tipici siciliani, con stand enogastronomici lungo le vie del paese e nella piazza principale.

Migliaia i visitatori giunti nel paese alle pendici del monte “Calogero” per assaggiare le molteplici specialità gastronomiche dolci e salate proposte per l’evento: arancine, panelle, il pane ca’ meusa, cazzilli e sfincione e tante altre prelibatezze da gustare rigorosamente in piedi, tra una passeggiata e l’altra.

Anche quest’anno si prevede un’edizione ricca di sorprese e intrattenimento per grandi e piccini.

Il concerto dei Gemelli DiVersi

Appuntanto a venerdì 8 agosto 2025 in piazza Salvatore Carnevale, a Sciara, per il concerto dei Gemelli DiVersi!

I Gemelli DiVersi sono un gruppo musicale italiano nato a Milano nel 1998, noto per il loro stile che unisce rap, R&B e pop melodico. Il gruppo è formato da Thema (Emanuele Busnaghi), Strano (Francesco Stranges) e THG (Luca Aleotti, fratello di J-Ax degli Articolo 31). In passato facevano parte del collettivo anche Grido e il produttore Esa.

Hanno raggiunto il grande successo nei primi anni 2000 con brani come Un attimo ancora, Mary e Tu no, diventando una delle band simbolo del crossover tra hip hop e musica leggera italiana. Con milioni di dischi venduti e numerosi tour in tutta Italia, i Gemelli DiVersi si sono affermati per le loro sonorità coinvolgenti e testi spesso autobiografici o sociali.

Dopo una pausa e alcuni cambi di formazione, il gruppo è tornato con nuovi progetti, mantenendo vivo il legame con il loro pubblico storico e aprendo la strada a nuove generazioni di fan. Il loro ritorno sul palco è sempre un evento imperdibile, carico di energia e nostalgia.