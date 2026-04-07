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Mar. Apr 7th, 2026

Campofelice di Roccella Cronaca

Falso allarme sulla spiaggia di Campofelice: nessun ordigno, ma rinvenuto un proiettile della Seconda guerra mondiale

di redazione #Campofelice di Roccella #Cronaca #himeraweb.it

Momenti di apprensione vissuti tra ieri e oggi sul litorale di Campofelice, dove era stato segnalato un sospetto ordigno rinvenuto sulla spiaggia. L’intervento tempestivo degli artificieri ha però consentito di chiarire rapidamente la natura dell’oggetto, riportando la situazione alla normalità.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Peppuccio Di Maggio, il primo oggetto individuato non si è rivelato essere un ordigno esplosivo, bensì un manufatto in ferro, successivamente rimosso per ulteriori accertamenti. Gli artificieri hanno comunque escluso con certezza qualsiasi pericolo legato a questo ritrovamento.

Diversa, invece, la natura del secondo oggetto rinvenuto nelle vicinanze: si tratta di un proiettile inesploso di mitragliatrice risalente al periodo della Seconda guerra mondiale, la cui presenza ha reso necessario l’intervento delle autorità competenti per la messa in sicurezza dell’area.

L’operazione si è svolta in sinergia tra più enti. Il primo cittadino ha infatti espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri, al Corpo di Polizia Municipale, alla Croce Rossa, alla Prefettura e alla Questura per la collaborazione e la professionalità dimostrate durante tutte le fasi dell’intervento.

Conclusi gli accertamenti e venute meno le condizioni di rischio, l’amministrazione comunale ha già provveduto alla rimozione delle transenne predisposte in via precauzionale. Contestualmente, sarà revocata l’ordinanza emessa nelle ore precedenti a tutela della pubblica incolumità.

La vicenda si chiude dunque senza conseguenze per cittadini e turisti, ma riporta l’attenzione sulla possibilità di rinvenimenti bellici lungo le coste, memoria tangibile di un passato ancora presente sotto la superficie.

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