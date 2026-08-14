Termini Imerese si prepara al Ferragosto e, con l’arrivo delle giornate più attese dell’estate, arrivano anche le disposizioni per garantire sicurezza, decoro e tutela delle spiagge. Il Comune ha comunicato le misure che interesseranno il litorale cittadino dal 13 al 16 agosto 2026, con una particolare attenzione alla notte tra il 14 e il 15 agosto, tradizionalmente caratterizzata da una maggiore presenza di persone sugli arenili.

L’obiettivo è quello di evitare che i festeggiamenti si trasformino in situazioni di rischio per bagnanti, residenti e visitatori, oltre che in episodi di degrado e abbandono di rifiuti.

Falò, bivacchi e campeggio: cosa non si può fare

Dalle ore 8:00 del 13 agosto alle ore 20:00 del 16 agosto 2026 sulle spiagge del territorio comunale è vietato trasportare o utilizzare legna, materiali infiammabili o qualsiasi altro materiale destinato all’accensione di fuochi.

Di conseguenza, sono vietati i tradizionali falò di Ferragosto, così come bivacchi, campeggi, tende e insediamenti temporanei destinati a trasformare la spiaggia in un luogo di pernottamento o di permanenza organizzata.

Non si tratta, peraltro, di una misura isolata: le disposizioni comunali si inseriscono nel quadro dei divieti già previsti dalla normativa regionale per la tutela delle spiagge, che comprende anche il divieto di accensione di fuochi e di bivacco sugli arenili. Una precedente ordinanza del Comune di Termini Imerese aveva già previsto misure analoghe proprio in occasione del Ferragosto.

Stop alle bottiglie di vetro in spiaggia

Particolare attenzione anche alle bevande.

Durante il periodo interessato dal provvedimento non sarà possibile introdurre sulle spiagge di Termini Imerese bevande alcoliche o analcoliche contenute in bottiglie di vetro.

Il divieto riguarda quindi sia le bevande alcoliche sia quelle analcoliche: il riferimento è infatti al contenitore in vetro, considerato un potenziale elemento di pericolo in un contesto caratterizzato da grandi concentrazioni di persone.

Vietata anche la vendita di bevande in vetro

Una specifica limitazione riguarda inoltre gli esercenti.

Dalle 18:00 del 14 agosto alle 8:00 del 15 agosto 2026, i titolari di pubblici esercizi e delle attività autorizzate alla vendita e somministrazione non potranno vendere, in area pubblica sul litorale di Termini Imerese, bevande alcoliche o analcoliche contenute in bottiglie di vetro.

Una misura pensata soprattutto per le ore della notte di Ferragosto, quando la presenza sulle spiagge tende ad aumentare e il consumo di bevande può accompagnare feste e assembramenti.

Ombrelloni e gazebo: cosa resta consentito

Non tutto, però, sarà vietato.

Il Comune precisa infatti che sarà possibile utilizzare ombrelloni, gazebo aperti e strutture similari, purché nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Il punto centrale, dunque, è distinguere la normale fruizione della spiaggia dalla realizzazione di veri e propri bivacchi o campeggi: niente tende utilizzate per pernottare, falò o insediamenti improvvisati, mentre restano consentite le normali attrezzature per vivere la giornata al mare.

Una notte di Ferragosto all’insegna della prudenza

Le disposizioni arrivano in un periodo nel quale, sulle coste siciliane, la pressione sui litorali cresce sensibilmente. Ferragosto significa infatti spiagge affollate, permanenze fino a tarda notte, musica, consumi e grandi quantità di rifiuti.

È proprio la combinazione di questi fattori a rendere particolarmente importante il rispetto delle regole: un fuoco acceso sulla spiaggia può rappresentare un pericolo per le persone e per l’ambiente, mentre vetro e materiali abbandonati possono trasformarsi in un rischio concreto per chi frequenta l’arenile.

In occasione delle festività, diversi comuni costieri siciliani stanno adottando misure analoghe. A Cefalù, ad esempio, sono stati introdotti per Ferragosto divieti relativi a falò, bivacchi, campeggio e contenitori in vetro, insieme a limitazioni sulla vendita di alcolici.

L’appello del Comune: divertirsi sì, ma nel rispetto di tutti

Il messaggio dell’amministrazione è quindi rivolto tanto ai residenti quanto alle tante persone che sceglieranno il litorale termitano per trascorrere il Ferragosto: festeggiare è possibile, ma senza mettere a rischio la sicurezza degli altri e senza compromettere il decoro delle spiagge.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla gestione dei rifiuti e al rispetto degli spazi comuni. Il Ferragosto, infatti, non dovrebbe lasciare dietro di sé soltanto le fotografie di una notte d’estate, ma anche spiagge che possano tornare ad essere fruite normalmente già dal giorno successivo.

Le disposizioni resteranno in vigore fino alle 20:00 del 16 agosto.

Per chi sceglierà il mare di Termini Imerese, dunque, la regola più semplice resta anche quella più importante: divertirsi, sì, ma senza trasformare la spiaggia in un luogo di rischio o di degrado.