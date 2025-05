Festa della Repubblica: le celebrazioni previste a Termini Imerese

A Termini Imerese si celebra la 79° ricorrenza per la nascita della Repubblica Italiana.

Il comunicato dell’amministrazione comunale

Quest’anno, in collaborazione con l’Associazione TeleTermini, l’Amministrazione comunale intende celebrare il 2 Giugno invitando, ad una sentita partecipazione, tutte le realtà del territorio.

Il 2 Giugno rappresenta molto più di una semplice ricorrenza sul calendario: è il giorno in cui celebriamo la nascita della nostra Repubblica, il valore della democrazia, della libertà e dell’unità nazionale.

Partecipare alle celebrazioni in città non è solo un gesto simbolico, ma un atto di responsabi-lità civile e di appartenenza.

Ritrovarsi, insieme, in piazza, sotto il tricolore, significa ricordare la scelta storica che il popolo italiano fece nel 1946, ma anche ribadire, oggi più che mai, il nostro impegno quotidiano per co-struire una comunità solidale, giusta e inclusiva.

Il programma

Il programma prevede, alle ore 10:00, un omaggio al Monumento ai Caduti in Piazza della Vittoria.

A seguire, alle ore 11:00, partenza della “Fanfara dei Bersaglieri” da Piazza Sant’Antonio, breve sosta in Piazza Umberto I e arrivo in Piazza Duomo, dove, alla presenza delle Forze dell’Ordine, si svolgerà il momento istituzionale.

Invito tutti a partecipare con orgoglio e consapevolezza: è nel volto di ogni cittadino che la Repubblica continua a vivere.

Il Sindaco

Maria Terranova