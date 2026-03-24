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Mar. Mar 24th, 2026

Cerda Cronaca Notizie del Giorno

Fitofarmaci illegali e rifiuti bruciati, denunciato un imprenditore

di redazione #arresti #Cerda #himeraweb

Rifiuti bruciati e fitofarmaci illegali: denunciato imprenditore nel Palermitano

I carabinieri della stazione di Cerda, insieme ai colleghi del reparto tutela agroalimentare di Messina, agli ispettori dell’Asp e dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Masaf, hanno denunciato un imprenditore agricolo per gravi irregolarità nella gestione dei rifiuti e nell’utilizzo di sostanze fitosanitarie non autorizzate.

Rifiuti pericolosi e combustione illecita

Il titolare, 53 anni, di un’azienda agricola in contrada Canna, è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita.

Durante i controlli, nei terreni sono stati rinvenuti scarti pericolosi, in parte già bruciati.

Sanzioni fino a 35mila euro

L’imprenditore è stato anche sanzionato con multe comprese tra 20.000 e 35.000 euro per il possesso di fitofarmaci non smaltiti correttamente.

A queste si aggiunge un’ulteriore sanzione, da 500 a 1.500 euro, per la mancata tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari.

Multato un secondo imprenditore

Un secondo imprenditore, 52 anni, titolare di un’azienda in contrada Villaura, è stato invece multato per la detenzione illecita di fitofarmaci non smaltiti.

di redazione

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