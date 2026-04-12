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Dom. Apr 12th, 2026

Cronaca Termini Imerese

Forte vento a Termini Imerese, interventi dei Vigili del Fuoco in tutta la città: crolla un cornicione in via De Spuches

di redazione #Cronaca #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Termini Imerese nella morsa del vento. Raffiche intense stanno interessando l’intero territorio cittadino, creando disagi e situazioni di potenziale pericolo che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in diversi punti della città.

Tra gli episodi più rilevanti, il crollo di un cornicione in via De Spuches, nella zona alta di Termini, dove detriti si sono riversati in strada rendendo necessario l’immediato intervento per la messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, al momento, non si segnalano feriti, ma la situazione resta in costante monitoraggio.

Le squadre di soccorso sono impegnate senza sosta per gestire le criticità causate dal maltempo, tra rami spezzati, oggetti divelti e strutture pericolanti. Il vento, infatti, continua a soffiare con forza, aumentando il rischio di ulteriori cedimenti.

Alla luce delle condizioni meteo avverse, si raccomanda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti ed evitare di uscire di casa se non strettamente necessario.

L’invito è quello di mantenere comportamenti prudenti e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.

di redazione

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