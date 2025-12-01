Notizie
Fratelli d'Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d'Italia nel 2012
Mar. Dic 2nd, 2025

Fratelli d’Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nel 2012

Mauro Bondì, 31 anni, ha vinto il congresso di Fratelli d’Italia a Trabia. Il giovane insegnante e giornalista, con una lunga militanza alle spalle e dal 2017 parte della dirigenza provinciale del partito, è stato eletto a capo del circolo cittadino.

Alla presenza del sindaco Francesco Bondì, degli onorevoli Fabrizio Ferrara e Carolina Varchi e dell’assessore Brigida Alaimo, i militanti e gli iscritti si sono confrontati arrivando a due mozioni congressuali.

La votazione ha visto prevalere Bondì, che ha ringraziato tutti i tesserati e le istituzioni presenti: “In questi anni abbiamo piantato una bandiera, ora dobbiamo correre per strutturare una comunità politica forte. Da domani dovremo organizzarci e lavorare per costruire l’unità del centrodestra, confrontandoci quotidianamente con l’Amministrazione Comunale”.

Un pensiero infine ad Anna Milone, prima donna presidente del consiglio comunale a Trabia, storica militante della destra Trabiese. A lei Bondì ha deciso di intitolare il circolo del partito.

