Fratelli d’Italia: a Trabia vince il giovane Bondì Insegnante e giornalista, tra i primi ad aderire a Fratelli d’Italia nel 2012
Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino
Motori, storia e identità: oggi su Rai 2 l’attenzione torna sul museo del Motorismo Siciliano e della Targa Florio
Termini Imerese, oggi pomeriggio l’assemblea pubblica per rilanciare la città: ‘Per una politica più partecipata e un futuro sostenibile
Da ex operaio Fiat ad imprenditore: la storia di speranza di Filippo Costanza
Termini Imerese, nasce la nuova Banda Musicale “Madonna delle Grazie”: un progetto di tradizione, fede e comunità
Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca: morte madre e figlia, gravissimi due giovani
Termini Imerese, domenica il Congresso cittadino di Fratelli d’Italia al Cine-Teatro Eden
Termini Imerese si prepara a celebrare il gusto: torna “Dolce Termini”, il Festival del panettone e del dolce siciliano
Termini Imerese, presentazione del progetto “Anch’io socializzo – Diritti in movimento”: un nuovo passo avanti per i diritti dei bambini autistici
Il congresso cittadino di Fratelli d’Italia di Termini Imerese, presieduto dal coordinatore provinciale Raoul Russo, ha proclamato all’unanimità Totò Burrafato quale nuovo coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni.
A margine dell’evento particolarmente partecipato al Cinema Eden, Burrafato ha dichiarato di essere emozionato e determinato ad affrontare la nuova sfida. Ha illustrato le prime azioni che Fratelli d’Italia intende mettere in campo per costruire una coalizione elettorale di centrodestra unita, aperta anche alle forze civiche pronte a condividere i punti programmatici ed il metodo di governo.
È mia intenzione lavorare per rendere Fratelli d’Italia sempre più forte e coeso, rispondendo alle necessità della nostra città e dei nostri cittadini, ha affermato Burrafato.
Il neo coordinatore ha inoltre sottolineato la convinzione che l’unione tra l’entusiasmo della base di FdI e l’apporto delle altre forze del centrodestra possa permettere di affrontare efficacemente le future sfide politiche di Termini Imerese.

