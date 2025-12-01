Fratelli d’Italia Termini Imerese elegge Totò Burrafato nuovo coordinatore cittadino

Il congresso cittadino di Fratelli d’Italia di Termini Imerese, presieduto dal coordinatore provinciale Raoul Russo, ha proclamato all’unanimità Totò Burrafato quale nuovo coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni.

A margine dell’evento particolarmente partecipato al Cinema Eden, Burrafato ha dichiarato di essere emozionato e determinato ad affrontare la nuova sfida. Ha illustrato le prime azioni che Fratelli d’Italia intende mettere in campo per costruire una coalizione elettorale di centrodestra unita, aperta anche alle forze civiche pronte a condividere i punti programmatici ed il metodo di governo.

È mia intenzione lavorare per rendere Fratelli d’Italia sempre più forte e coeso, rispondendo alle necessità della nostra città e dei nostri cittadini, ha affermato Burrafato.

Il neo coordinatore ha inoltre sottolineato la convinzione che l’unione tra l’entusiasmo della base di FdI e l’apporto delle altre forze del centrodestra possa permettere di affrontare efficacemente le future sfide politiche di Termini Imerese.

