Notizie
Amministrative a Termini Imerese, Maria Terranova oggi in comizio nella rinnovata Piazza Terme
Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Antonio Battaglia in piazza Marina
Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Nicola Mendolia in piazza del Carmelo
Il Palermo per Alessia: omaggio alla piccola Guerriera rosanero e testa ai play-off contro il Catanzaro
Furti tra Trabia e Termini Imerese, condannata la banda delle auto rubate e delle “spaccate”
Caccamo, al via i lavori di manutenzione al Castello: investiti 200 mila euro per sicurezza e riqualificazione
l DJ Producer Antonio D’Anna di Campofelice di Roccella firma una nuova produzione con Ricci Jr del leggendario Cocoricò
Palermo, raffica di controlli nei luoghi di lavoro: 8 denunce e due attività sospese
Dramma a Cefalù, 71enne trovato morto in casa: la moglie vegliava il corpo sotto shock
Termini Imerese rende omaggio a Giuseppe Mulè: un busto bronzeo per celebrare il maestro nel cinquantesimo anniversario degli “Amici della Musica”
Dom. Mag 17th, 2026

https://www.facebook.com/share/1Bwx6EDif3/?mibextid=wwXIfr
Cronaca prima pagina 1 Termini Imerese

Furti tra Trabia e Termini Imerese, condannata la banda delle auto rubate e delle “spaccate”

di redazione #condanna #Cronaca #furti #himeraweb.it #termini imerese #tribunale

Si è concluso con quattro condanne e un’assoluzione il procedimento nato da un’inchiesta su una serie di furti, ricettazioni e tentativi di estorsione messi a segno tra Trabia, Termini Imerese e altri comuni della provincia palermitana.

Il gup del Tribunale di Termini Imerese ha inflitto pene comprese tra due anni e quattro mesi e tre anni e dieci mesi di reclusione agli imputati giudicati con rito abbreviato. Un quinto indagato è stato invece assolto.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Termini Imerese e sviluppata dagli agenti della quinta sezione investigativa della Squadra Mobile di Palermo, avrebbe fatto luce su un gruppo ritenuto stabilmente impegnato in reati contro il patrimonio.

Secondo gli investigatori, gli indagati – originari di Palermo e legati al quartiere Borgo Nuovo – avrebbero organizzato numerosi colpi tra febbraio e marzo del 2025, prendendo di mira automobili ed esercizi commerciali. Tra le tecniche contestate compare anche quella della cosiddetta “spaccata”, utilizzata per introdursi nei negozi dopo aver infranto vetrine o ingressi.

Gli episodi al centro dell’inchiesta sarebbero stati commessi nei territori di Trabia, Termini Imerese, Bagheria, Campofelice di Roccella, Montelepre e Palermo. Tra le accuse figura anche una tentata estorsione ai danni dei proprietari di veicoli rubati, ai quali sarebbero stati chiesti soldi per riottenere le auto.

Le indagini, supportate da intercettazioni e attività tecniche, avevano già portato nel giugno del 2025 all’emissione di misure cautelari nei confronti di otto persone da parte del gip di Termini Imerese. Altri due minorenni erano stati raggiunti da provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo, mentre per tre posizioni gli atti erano stati trasferiti alla Procura del capoluogo.

Gli imputati condannati restano tuttora sottoposti a misure cautelari custodiali.

 

di redazione

Related Post

Amministrative 2026 prima pagina 2 Termini Imerese

Amministrative a Termini Imerese, Maria Terranova oggi in comizio nella rinnovata Piazza Terme

redazione Mag 17, 2026
Amministrative 2026 Termini Imerese

Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Antonio Battaglia in piazza Marina

redazione Mag 16, 2026
Cronaca Palermo Sport

Il Palermo per Alessia: omaggio alla piccola Guerriera rosanero e testa ai play-off contro il Catanzaro

redazione Mag 16, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Amministrative 2026 prima pagina 2 Termini Imerese

Amministrative a Termini Imerese, Maria Terranova oggi in comizio nella rinnovata Piazza Terme

Amministrative 2026 Termini Imerese

Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Antonio Battaglia in piazza Marina

Amministrative 2026

Amministrative Termini Imerese, oggi il comizio del candidato sindaco Nicola Mendolia in piazza del Carmelo

Cronaca Palermo Sport

Il Palermo per Alessia: omaggio alla piccola Guerriera rosanero e testa ai play-off contro il Catanzaro

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1