Furto d’auto a Termini Imerese: sparita una Fiat 500L bianca

Una Fiat 500L di colore bianco è stata rubata la scorsa notte a Termini Imerese, in Via Piersanti Mattarella 9.

Il furto è avvenuto tra le 00:30 e le 01:30 della notte. Il veicolo, targato FC870KV, era parcheggiato davanti a un’abitazione quando è stato sottratto da ignoti.

Subito dopo la segnalazione, sono scattate le operazioni delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per rintracciare il mezzo e identificare i responsabili del furto. La Polizia starebbe già acquisendo e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nella speranza di ricostruire i movimenti del veicolo e dei sospetti.

Il proprietario del mezzo ha diffuso la foto del veicolo sui social nella speranza che qualcuno possa avvistarlo e fornire informazioni utili alle indagini.

Chiunque avesse visto l’auto o notato movimenti sospetti nella zona nelle ore interessate è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.