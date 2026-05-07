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Cronaca Termini Imerese

Furto nella notte a Termini Imerese: rubata una Honda Africa Twin in via Galluzzo

di redazione #Cronaca #furto #himeraweb.it #Sicilia #termini imerese

Furto nella notte in via Galluzzo, a Termini Imerese, dove ignoti hanno rubato una motocicletta Honda Africa Twin parcheggiata nella zona residenziale.

Secondo le prime informazioni, il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle 23:50. Alcuni soggetti sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, immagini che potrebbero rivelarsi fondamentali per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Tutti i filmati disponibili sono stati già consegnati ai Arma dei Carabinieri di Termini Imerese, che hanno avviato le indagini sul caso.

Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni per seguire i movimenti dei malviventi e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nel territorio. Cresce intanto la preoccupazione tra i residenti della zona per i ripetuti episodi di furti avvenuti nelle ore notturne.

di redazione

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