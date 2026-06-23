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Altavilla Milicia Sport

Futsal, l’Altavilla USD investe sui giovani: ultimo stage selettivo per costruire la squadra del futuro

di redazione #Altavilla Milicia #altavilla usd #Calcio a 5 #himeraweb.it #Sicilia #Sport

 Dopo una stagione straordinaria culminata con la promozione in Serie C2, l’Altavilla Milicia USD è già al lavoro per programmare il futuro. La società palermitana, nata nel 2025 e capace di conquistare il salto di categoria al primo anno di attività, ha organizzato l’ultimo stage selettivo in vista della stagione sportiva 2026-2027.

L’appuntamento è fissato per giovedì 25 giugno 2026 alle ore 20:30 presso la palestra comunale di Altavilla Milicia, in piazza Giacomo Leopardi. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi nati negli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e rappresenta un’importante opportunità per tutti i giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del futsal e mettersi in mostra davanti allo staff tecnico biancazzurro.

L’obiettivo della società è individuare nuovi talenti da inserire sia nella rosa della prima squadra che affronterà il campionato di Serie C2, sia nel progetto giovanile Under 19, destinato a rappresentare uno dei pilastri della crescita del club nei prossimi anni.

Lo stage conclude il percorso di selezione avviato nelle scorse settimane e rappresenta l’ultima occasione per entrare a far parte di una realtà sportiva che, in pochissimo tempo, si è ritagliata un ruolo di primo piano nel panorama del calcio a 5 provinciale. La promozione ottenuta al termine della scorsa stagione ha infatti confermato la bontà del progetto portato avanti dalla dirigenza altavillese, che punta a coniugare risultati sportivi e valorizzazione dei giovani del territorio.

Lo slogan scelto per l’evento sintetizza perfettamente la filosofia della società: “Il futsal è passione. È velocità. È intelligenza. È squadra. È tuo”. Un messaggio rivolto alle nuove generazioni, chiamate a cogliere un’occasione di crescita sportiva e personale all’interno di un ambiente ambizioso e in continua evoluzione.

“Un’opportunità, un futuro, una squadra” è invece il motto che accompagna la campagna di reclutamento del club, che invita i giovani atleti a credere nelle proprie capacità e a mettersi in gioco. “Sogna. Allenati. Vivi il futsal. Il campo è il tuo, il futuro è ora”, si legge nella locandina promozionale diffusa dalla società.

L’Altavilla USD guarda quindi avanti con entusiasmo, forte dei risultati ottenuti nella stagione appena conclusa e con la volontà di consolidare il proprio percorso di crescita. Lo stage del 25 giugno rappresenta non soltanto una selezione tecnica, ma anche un momento di incontro con tanti giovani che condividono la passione per il calcio a 5 e che potrebbero diventare i protagonisti del futuro biancazzurro.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Ciro al numero 327 5852585.

di redazione

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