“Gelone nella terra di Athena”, il nuovo romanzo di Roberto Tedesco si presenta a Himera

Oggi, sabato 12 luglio alle ore 18:30, presso il Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato – museo Pirro Marconi a Himera, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Roberto Tedesco, Gelone nella terra di Athena, edito da Spazio Cultura.

Un’occasione per scoprire in anteprima una narrazione che promette di far rivivere le atmosfere, i miti e le tensioni politiche della Sicilia antica, attraverso lo sguardo di Gelone, figura centrale nella storia dell’isola e nella difesa delle sue libertà.

L’evento si inserisce nel calendario delle attività culturali estive del Parco, offrendo un momento di approfondimento letterario in un luogo di rara suggestione, immerso nella storia e nella bellezza del sito archeologico.

Per chi non potrà essere presente, il romanzo Gelone nella terra di Athena sarà disponibile nelle librerie a partire dalla prossima settimana, permettendo a tutti di immergersi in una lettura che unisce rigore storico, narrazione coinvolgente e una riflessione sul valore della memoria.