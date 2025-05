Giornata Nazionale della Legalità: il corteo a Termini Imerese

Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.

Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale della Legalità, sabato 23 maggio, Termini Imerese scenderà in piazza per ricordare, per educare, per non dimenticare.

Il corteo, a cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivitamente, partirà alle ore 9:00 dal Tribunale, simbolo della giustizia nella nostra comunità.

Il Sindaco Maria Terranova invita tutti i cittadini, le scuole, le associazioni e le istituzioni a partecipare.

La memoria è un dovere civile, la legalità un impegno quotidiano.

Termini Imerese ricorda. E cammina insieme, verso un futuro più giusto – Il Sindaco, Maria Terranova

È un messaggio chiaro, forte quello che l’istituzione vuole dare alla città di Termini Imerese, teatro negli ultimi tempi di episodi spiacevoli tra i cittadini. Le risse avvenute in città preoccupano l’amministrazione comunale, che ancora una volta, anche attraverso il corteo di sabato vuole ricordare l’importanza fondamentale dell’impegno di oguno di noi.