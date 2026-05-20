“Giovani per Maria”, incontro politico a Termini Imerese con i candidati della coalizione di Maria Terranova

Si terrà oggi 20 maggio alle ore 18, presso il locale MeNeFod in Lungomare Cristoforo Colombo 8 a Termini Imerese, l’incontro pubblico dal titolo “Giovani per Maria”, iniziativa politica promossa a sostegno della candidatura a sindaca di Maria Terranova.

L’appuntamento vedrà la partecipazione dei candidati appartenenti alle liste che sostengono la coalizione civica e progressista composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, “Maria che Sindaca”, “Insieme per Termini” e “Termini Comune”. L’evento punta a coinvolgere soprattutto le nuove generazioni sui temi dell’amministrazione cittadina, dello sviluppo del territorio e della partecipazione politica.

Durante l’incontro interverranno Simona Puleo e Morena Leggio per il Movimento 5 Stelle, Alessandro Mallei e Simona Calanni per il Partito Democratico, Vincenzo Chiara e Nikolle Gulisano per la lista “Maria che Sindaca”, oltre a Francesco Franchina e Manuela Spallitta per “Insieme per Termini”. Le conclusioni saranno affidate alla stessa Maria Terranova.

La candidatura di Maria Terranova rappresenta la prosecuzione dell’esperienza amministrativa avviata nel 2020, quando venne eletta sindaca di Termini Imerese sostenuta dall’alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche.

Negli ultimi mesi PD e Movimento 5 Stelle hanno confermato pubblicamente il loro sostegno alla ricandidatura della sindaca uscente, definendo l’esperienza amministrativa termitana come uno dei primi esempi locali di coalizione progressista tra le due forze politiche.

Nel corso del mandato, l’amministrazione Terranova ha concentrato l’attenzione su riqualificazione urbana, valorizzazione del patrimonio storico e rilancio turistico della città, con interventi sul Belvedere, il Teatro, il Castello e il progetto del porto turistico.

Maria Terranova, laureata in giurisprudenza, è inoltre componente del Comitato Europeo delle Regioni e delegata ANCI alle Pari Opportunità.