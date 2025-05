Giro di Sicilia 2025: oggi il passaggio da Termini Imerese

Torna l’appuntamento con il Giro di Sicilia, anche quest’anno le autostoriche passeranno da Termini Imerese.

L’evento, che richiama auto storiche di pregio da tutto il mondo – in particolare da Europa, America, Argentina e Giappone – nella giornata di oggi, 14 maggio, darΓ il vio l’inizio della prima tappa verso Pollina, passando per Termini Imerese e CefalΓΉ.

Un viaggio a bordo di automobili storiche per mostrare ai partecipanti le bellezze della nostra Isola. Una manifestazione che rievoca la corsa voluta dai Florio nel 1912 e che nasce in connubio con la mitica Targa.

Giunta alla 34Βͺ edizione la rievocazione storica del Giro di Sicilia (terza tappa del Circuito Tricolore dell’Asi), la manifestazione turistico-culturale per auto storiche con prove di abilitΓ celebra quest’anno i 70 anni dalla vittoria di Piero Taruffisu Ferrari 376 S (il pilota aveva giΓ conquistato la gara l’anno precedente su Lancia D24) con una sorta di immaginario passaggio di testimone: la figlia Prisca Taruffi, infatti, e il pilota Arturo Merzario saranno a bordo dell’auto del campione.

Il programma della giornata di oggi – Trofeo “Piero Taruffi”