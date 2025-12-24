Notizie
Gli auguri di Natale del Presidente del consiglio comunale Michele Longo
Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale
Termini Imerese, rinviato l’evento “Note e Sorrisi di Natale” per maltempo
Termini Imerese, smarrito portafoglio presso il benzinaio “Gatto”
Domani l’ultimo saluto ad Asia Di Salvo: Termini Imerese si stringerà attorno alla sua luce
A Termini Imerese la Conca d’Oro – Christmas Futsal Cup: un torneo natalizio per scoprire il futsal e le eccellenze locali
Termini Imerese in lutto: addio ad Asia Di Salvo, 20 anni e una luce capace di illuminare il mondo
Rinnovamento e Sicurezza: Thomas Cassata, il Comandante più Giovane della Sicilia, guida la Casa Circondariale di Termini Imerese
Alessandro Di Francesca tedoforo a Gela: la fiamma di Milano-Cortina 2026 e l’abbraccio di una storia che rinasce
Termini Imerese, smarrito un portafoglio nei pressi di Unieuro: appello ai cittadini
Mer. Dic 24th, 2025

Termini Imerese

Gli auguri di Natale del Presidente del consiglio comunale Michele Longo

di redazione #auguri di Natale #himeraweb.it #Natale #termini imerese

Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di Natale del Presidente del consiglio comunale Michele Longo. Una lunga lettera a cuore aperto dove il Presidente non esprime solo gli auguri più sinceri per i suoi concittadini, ma apre le braccia ai più deboli, lasciando un pensiero a quanti vivono la solitudine. 
L’invito, infine a tutti gli organi di competenza e non, per una serena collaborazione e crescita cittadina. 

Cari concittadini,
nella ricorrenza delle festività natalizie, desidero porgere, a nome mio e del Consiglio Comunale, un augurio sincero di serenità, speranza e rinnovata fiducia nel futuro a ciascuno di voi, ovunque vi troviate.
Natale ci richiama ai valori di solidarietà e bene comune. Nel chiudere questo 2025, ricco di traguardi per Termini Imerese, guardiamo al 2026 con l’ambizione di non lasciare nessuno indietro.
Tutti devono essere coinvolti e partecipi. Tutti devono poter concorrente al bene ed al progresso della città. Di questo impegno il Consiglio Comunale deve essere il motore. Per raggiungere questo obiettivo voglio augurare un rinnovato clima di concordia, rispetto e collaborazione tra tutti i componenti del Consiglio.
Superiamo i piccoli conflitti personali e lavoriamo fianco a fianco per il bene della Nostra città.

Grazie al lavoro e alla tenacia di tutti, compiremo passi avanti verso una Termini più giusta, moderna e inclusiva.
Un pensiero speciale va a chi vive momenti di difficoltà o solitudine.

A loro offriamo la nostra vicinanza e l’impegno del Comune per un aiuto concreto e fattivo.

Con questi sentimenti, auguro a tutti voi un Natale sereno e un nuovo anno di pace, salute e soddisfazioni. Uniti, possiamo costruire un futuro luminoso per la nostra Termini.

di redazione

Related Post

Cronaca Termini Imerese

Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale

redazione Dic 21, 2025
Termini Imerese

Termini Imerese, rinviato l’evento “Note e Sorrisi di Natale” per maltempo

redazione Dic 21, 2025
Termini Imerese

Termini Imerese, smarrito portafoglio presso il benzinaio “Gatto”

redazione Dic 21, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Termini Imerese

Gli auguri di Natale del Presidente del consiglio comunale Michele Longo

Cronaca Termini Imerese

Incidente stradale a Termini Imerese: giovane soccorso e trasportato in ospedale

Termini Imerese

Termini Imerese, rinviato l’evento “Note e Sorrisi di Natale” per maltempo

Termini Imerese

Termini Imerese, smarrito portafoglio presso il benzinaio “Gatto”

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1