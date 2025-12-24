Riceviamo e pubblichiamo gli auguri di Natale del Presidente del consiglio comunale Michele Longo. Una lunga lettera a cuore aperto dove il Presidente non esprime solo gli auguri più sinceri per i suoi concittadini, ma apre le braccia ai più deboli, lasciando un pensiero a quanti vivono la solitudine.

L’invito, infine a tutti gli organi di competenza e non, per una serena collaborazione e crescita cittadina.

Cari concittadini,

nella ricorrenza delle festività natalizie, desidero porgere, a nome mio e del Consiglio Comunale, un augurio sincero di serenità, speranza e rinnovata fiducia nel futuro a ciascuno di voi, ovunque vi troviate.

Natale ci richiama ai valori di solidarietà e bene comune. Nel chiudere questo 2025, ricco di traguardi per Termini Imerese, guardiamo al 2026 con l’ambizione di non lasciare nessuno indietro.

Tutti devono essere coinvolti e partecipi. Tutti devono poter concorrente al bene ed al progresso della città. Di questo impegno il Consiglio Comunale deve essere il motore. Per raggiungere questo obiettivo voglio augurare un rinnovato clima di concordia, rispetto e collaborazione tra tutti i componenti del Consiglio.

Superiamo i piccoli conflitti personali e lavoriamo fianco a fianco per il bene della Nostra città. Grazie al lavoro e alla tenacia di tutti, compiremo passi avanti verso una Termini più giusta, moderna e inclusiva.

Un pensiero speciale va a chi vive momenti di difficoltà o solitudine. A loro offriamo la nostra vicinanza e l’impegno del Comune per un aiuto concreto e fattivo. Con questi sentimenti, auguro a tutti voi un Natale sereno e un nuovo anno di pace, salute e soddisfazioni. Uniti, possiamo costruire un futuro luminoso per la nostra Termini.