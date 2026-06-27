Gli SpinRockets tornano con “Un Giro”: il nuovo singolo è un inno alla resilienza tra le strade e l’anima di Palermo

Un omaggio a chi continua a rialzarsi, trasformando le difficoltà in nuove partenze.

Ci sono canzoni che parlano d’amore e altre che scelgono di raccontare la vita, con tutte le sue fragilità. “Un Giro”, il nuovo singolo degli SpinRockets, appartiene a questa seconda categoria: un brano che guarda alle cadute, alle incertezze e alla capacità di ricominciare, trasformando la musica in un messaggio di speranza.

Disponibile dal 24 giugno insieme al videoclip ufficiale, il nuovo lavoro della band siciliana guidata da Gabriel Aglieri Rinella si propone come una dedica a chi ogni giorno affronta le proprie difficoltà senza smettere di guardare avanti. Un racconto autentico che parla agli ultimi, ai sognatori, a chi si sente fuori tempo e a chi continua a cercare il proprio posto nel mondo.

«È una dedica a chi ha perso qualcosa, a chi combatte con l’ansia, con l’incertezza o con il peso delle proprie scelte. Ogni caduta può diventare un nuovo punto di partenza», spiegano gli SpinRockets, sintetizzando l’anima del brano.

Ma “Un Giro” non è soltanto una canzone: è anche un viaggio per immagini. Diretto da Angelo Andrea Lima, il videoclip sceglie come protagonista Palermo, trasformandola in un simbolo di resilienza collettiva. La macchina da presa attraversa alcuni dei luoghi più iconici del capoluogo siciliano – dalla Vucciria ai Quattro Canti, passando per Ballarò e il Foro Italico – restituendo una città viva, autentica e in continuo movimento.

Le strade, i mercati, gli sguardi e la quotidianità diventano parte integrante della narrazione, accompagnando il ritmo della canzone e trasformando Palermo in una metafora della forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Il risultato è un videoclip dal forte impatto emotivo, capace di raccontare non solo una città, ma anche il carattere di chi la vive.

Dal punto di vista creativo, il brano porta la firma di Gabriel Aglieri Rinella, autore del testo e della musica, confermando una scrittura che mette al centro le emozioni e le esperienze quotidiane. Le sonorità pop-rock si intrecciano a una sensibilità cantautorale che negli anni è diventata il tratto distintivo della band.

Nati a Termini Imerese nel 2020, gli SpinRockets hanno saputo costruire un percorso in costante crescita, evolvendo dalle iniziali influenze rock verso un sound pop contemporaneo, arricchito da sfumature indie e funky ma sempre fedele a una scrittura personale e immediata.

Nel corso degli ultimi anni il gruppo ha collezionato importanti esperienze artistiche, partecipando ad Area Sanremo, alle selezioni di Sanremo Giovani, ai casting di Amici e alle audizioni di X Factor, dove ha ottenuto apprezzamenti anche da Jake La Furia. Parallelamente ha condiviso il palco e collaborato con artisti del calibro di Roy Paci, Sugarfree, Shakalab, Tinturia, LDA e Sarah Toscano, consolidando la propria presenza nel panorama musicale emergente.

“Un Giro” rappresenta un nuovo capitolo di un percorso artistico coerente, che negli ultimi mesi ha visto la band pubblicare diversi singoli confluiti nell’EP “Prima o Poi”, progetto che raccoglie alcune delle produzioni più recenti del gruppo e conferma la volontà di raccontare il presente attraverso storie semplici ma universali.

Con questo nuovo lavoro gli SpinRockets confermano la propria cifra stilistica: trasformare esperienze personali in racconti capaci di parlare a tutti. Perché, come suggerisce il titolo del brano, nella vita c’è sempre spazio per fare ancora “un giro”, ripartire e riscoprire la forza di credere nel domani.