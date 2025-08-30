“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità

Un litigio acceso in strada, poi la violenza. Le urla squarciano il silenzio del quartiere e attirano l’attenzione di un residente, che decide di filmare la scena. Quelle immagini, crude e sconvolgenti, mostrano l’aggressione di un uomo ai danni di una donna. Ci troviamo in Via Oreto, è la sera del 27 agosto.

Nel video, lungo oltre un minuto e mezzo, i due discutono animatamente accanto a uno scooter. All’improvviso l’uomo afferra la donna per il collo, stringendolo con forza.

“Allora guardami negli occhi”, le intima con tono minaccioso. Lei, terrorizzata, appare esausta, chiede scusa e riesce solo a mormorare un flebile “sì”, mentre cerca sostegno proprio sul braccio del suo aggressore.

Il testimone che ha ripreso la scena ha immediatamente segnalato l’episodio alle forze dell’ordine, inviando il filmato anche all’associazione Filiis Palermo, che lo ha diffuso e trasmesso ufficialmente a Questura e Prefettura.

Quando gli agenti sono giunti sul posto, la coppia era già sparita. Ora il video è al vaglio degli investigatori, che cercano di risalire all’identità dei protagonisti e di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

A rendere la scena ancora più inquietante è l’ultima sequenza: l’uomo alza le braccia verso il cielo ed esclama con voce alterata “In che senso?”, chiudendo un episodio già di per sé agghiacciante con un gesto che lascia dietro di sé solo paura e inquietudine.