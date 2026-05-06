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Gio. Mag 7th, 2026

Notizie del Giorno Termini Imerese Trabia

Guasto all’acquedotto: disservizi il 7 e 8 maggio, coinvolte anche Termini Imerese e Trabia

di redazione #Amap #guasto idrico #himeraweb.it #Primo piano #termini imerese #Trabia

Un guasto improvviso all’acquedotto Nuovo Scillato costringerà a disagi diffusi nell’erogazione idrica in diversi centri del Palermitano nelle giornate di giovedì 7 e venerdì 8 maggio. A comunicarlo è AMAP, che ha disposto la temporanea messa fuori esercizio dell’infrastruttura a causa di una perdita individuata nel territorio comunale di Trabia.

Secondo quanto riferito dall’azienda, sono attualmente in corso le verifiche tecniche necessarie per individuare con precisione l’origine del guasto e pianificare gli interventi di riparazione. Nel frattempo, l’interruzione del servizio potrebbe essere anche totale in alcune aree.

I disservizi interesseranno diversi Comuni e distretti della provincia: Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi e Villabate, oltre al distretto Bandita–Favara del Comune di Palermo. Coinvolte anche le utenze del canale di Scillato, nel tratto compreso tra la botola 46 e la botola 83, e l’area industriale di Termini Imerese.

Particolare attenzione è rivolta proprio ai territori di Trabia, dove si è verificata la perdita, e Termini Imerese, tra le aree interessate dai disservizi, che potrebbero registrare criticità significative nell’approvvigionamento idrico.

AMAP invita i cittadini a monitorare gli aggiornamenti attraverso il sito ufficiale o contattando il numero verde dedicato, mentre proseguono le attività tecniche per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.

di redazione

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