Halloween e Samhain: Le vere origini storiche di una festa troppo spesso “demonizzata” e incompresa

Dalla sacralità del Capodanno Celtico alla “festa del diavolo” moderna: un viaggio a ritroso per riscoprire il vero significato di una ricorrenza millenaria, oggi travisata da ignoranza e cultura pop.

Il 31 ottobre, nell’immaginario collettivo contemporaneo, è spesso etichettato con superficialità come una “festa del diavolo” o una mera “americanata commerciale”. Si tratta di una visione che, a causa di una profonda ignoranza delle sue radici storiche e culturali, ha completamente oscurato il vero e profondo significato di questa ricorrenza. In realtà, la notte che precede Ognissanti affonda le sue radici in antiche tradizioni europee, tra cui spicca l’ancestrale celebrazione celtica di Samhain (pronunciato “sow-in” o “sa-win”).

Samhain: Il Capodanno Celtico e la Fine dell’Estate

Samhain, che letteralmente significa “fine dell’estate” (dall’irlandese antico samain o samfuin), era per i Celti molto più di una festa: era il momento cruciale che segnava la fine della stagione del raccolto e l’inizio dell’inverno, la parte più fredda e oscura dell’anno. Era, in sostanza, il loro Capodanno.

Il passaggio : Per i Celti, il tempo era concepito come ciclico. Samhain rappresentava il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi (Tír na mBeo) e l’Altro Mondo (Tír na nÓg), il regno degli spiriti e degli antenati, si assottigliava fino quasi a svanire.

: Per i Celti, il tempo era concepito come ciclico. Samhain rappresentava il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi (Tír na mBeo) e l’Altro Mondo (Tír na nÓg), il regno degli spiriti e degli antenati, si assottigliava fino quasi a svanire. La funzione: Non era una celebrazione demoniaca. Al contrario, era un momento sacro di riflessione, divinazione e ricongiungimento simbolico con i defunti. Le persone spegnevano i vecchi fuochi per accenderne di nuovi, rituali, simboleggiando la fine di un ciclo e l’inizio di un altro, in un periodo di oscurità che invitava all’introspezione.

Non era una celebrazione demoniaca. Al contrario, era un momento sacro di Le persone spegnevano i vecchi fuochi per accenderne di nuovi, rituali, simboleggiando la fine di un ciclo e l’inizio di un altro, in un periodo di oscurità che invitava all’introspezione. Le usanze: L’usanza di lasciare cibo e latte fuori casa serviva per ingraziarsi gli spiriti o per rifocillare le anime dei cari in visita. L’abitudine di mascherarsi, forse con pelli di animali, non era per adorare il male, ma per confondersi tra le creature sovrannaturali in circolazione e allontanare gli spiriti maligni.

L’Evoluzione in “All Hallows’ Eve”

Con l’espansione del Cristianesimo, le antiche feste pagane vennero spesso inglobate o cristianizzate. Molti studiosi concordano sul fatto che la Chiesa, per facilitare la conversione, abbia sovrapposto le sue celebrazioni ai riti preesistenti.

Ognissanti: Nel IX secolo, Papa Gregorio IV ufficializzò la festa di Tutti i Santi (All Hallows’ Day) al 1° novembre in tutta Europa.

Halloween: Il nome moderno “Halloween” è una contrazione scozzese di “All Hallows’ Eve”, letteralmente “la vigilia di Ognissanti”. Lungi dall’essere satanico, il nome è quindi di chiara origine cristiana.

L’usanza del “dolcetto o scherzetto” (o trick-or-treat) potrebbe derivare non solo dalle offerte celtiche, ma anche dalla pratica cristiana del souling, in cui i poveri andavano di casa in casa a elemosinare dei dolci (soul cakes) in cambio di preghiere per le anime dei defunti.

Il Travolgimento: Dall’Irlanda all’America e al consumo di massa

La festa, con le sue tradizioni originarie, fu esportata negli Stati Uniti dai migranti irlandesi nel XIX secolo. È qui che, purtroppo, ha perso gran parte del suo significato originario, trasformandosi gradualmente nell’evento festaiolo e commerciale che oggi conosciamo, influenzato in modo massiccio dal cinema e dalla televisione.

La non conoscenza della storia ha fatto sì che la festa venisse spesso vista unicamente attraverso la lente del macabro e, talvolta, associata in modo errato a culti demoniaci, quando in realtà celebra la memoria dei defunti e il ciclo della vita.

Halloween nel Mondo: Uno Sguardo Oltre la Zucca Intagliata

Oggi, il modo in cui questa ricorrenza viene celebrata testimonia la fusione di tradizioni antiche e nuove influenze.

Stati Uniti/Irlanda: Permangono il trick-or-treat, i costumi, le feste e l’intaglio della zucca (jack-o’-lantern), che in origine in Irlanda era spesso una rapa. In Irlanda si mangia ancora il barmbrack, un dolce con all’interno oggetti portafortuna.

Permangono il i costumi, le feste e l’intaglio della zucca (jack-o’-lantern), che in origine in Irlanda era spesso una rapa. In Irlanda si mangia ancora il barmbrack, un dolce con all’interno oggetti portafortuna. Messico: Il Día de Muertos : Un esempio lampante di celebrazione diversa è il Messico, dove si onorano i defunti con gioia, musica e colore. Vengono allestiti altari (ofrendas) con le foto dei cari, i loro cibi preferiti e le calaveras de azúcar (teschi di zucchero). La morte non è un tabù, ma una parte della vita da celebrare.

: Un esempio lampante di celebrazione diversa è il Messico, dove si onorano i defunti con gioia, musica e colore. Vengono allestiti altari (ofrendas) con le foto dei cari, i loro cibi preferiti e le calaveras de azúcar (teschi di zucchero). La morte non è un tabù, ma una parte della vita da celebrare. Italia: In Italia, la diffusione di Halloween è recente e importata. Tuttavia, il 1° e 2 novembre sono giorni dedicati tradizionalmente alla visita ai cimiteri e alla memoria. In diverse regioni esistono tradizioni autoctone simili: in Sicilia i “morti” portavano doni e dolci ai bambini nella notte tra l’1 e il 2; in Sardegna i bambini andavano di casa in casa a chiedere offerte con l’invocazione “morti, morti!”. Tradizioni che mostrano come il tema del contatto con i defunti fosse già profondamente radicato nella nostra cultura, ben prima dell’arrivo di zucche e vampiri.

Il saluto Siciliano quando si entrava al cimitero

“Vi salutu beati morti, comu la terra siti ridotti, braccia rutti e jammi storti, vi salutu a tutti beati morti. Vui eravu comu a nui, nui amu a essiri comu a vui, vui prigati a Diu pi nui, e nui prigamu a Diu pi vui.”

In conclusione, invece di demonizzare la ricorrenza, sarebbe più corretto e arricchente riscoprirne le vere origini. Quella che l’ignoranza ha trasformato in una festa superficiale e “del diavolo”, in realtà, è l’eredità di un momento sacro di passaggio, riflessione e profondo rispetto per il ciclo della vita e per la memoria dei nostri antenati.

