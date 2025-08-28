Notizie
La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati
Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese
“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità
Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza
In cammino verso la canonizzazione: la reliquia di Carlo Acutis arriva a Termini Imerese
ULTIMA ORA. Vasto incendio lambisce le abitazioni in contrada Fossola a Termini Imerese
Single, comico e in piazza: questa sera Claudio Casisa porta la sua nuova vita sul palco di Termini Imerese
Spranga alla mano e telecamere spostate: arrestato in piena notte a Termini Imerese
A Termini Imerese torna “U’ Fistinu” tra devozione, cultura e festa
Himera riemerge dal silenzio dei secoli: scoperto un antico punto vendita di vasi sacri, oggi la presentazione
Dom. Ago 31st, 2025

Cultura Notizie del Giorno Termini Imerese

Himera riemerge dal silenzio dei secoli: scoperto un antico punto vendita di vasi sacri, oggi la presentazione

di redazione #Himera #himeraweb.it #ritrovamento storico #scoperta archeologica #termini imerese

Nel cuore della Sicilia, la terra parla ancora greco.

Un frammento di storia torna a respirare sotto il sole siciliano. Nell’area archeologica di Himera, antica colonia greca fondata nel 648 a.C., è stato riportato alla luce un sorprendente ritrovamento: un punto vendita di vasi sacri in ceramica, probabilmente destinati ai rituali religiosi del santuario locale. Un “polesis” – come lo chiamavano gli antichi – che testimonia l’esistenza di un’economia votiva fiorente, legata alla sfera del sacro.

Il ritrovamento è avvenuto nel Piano del Tamburino, nuova zona urbana dell’antica città, dove l’équipe guidata dalla professoressa Elena Mango dell’Università di Berna ha condotto la tredicesima campagna di scavi. L’antico negozio si affacciava su una strada appena rinvenuta, che costeggiava il lato occidentale del santuario: un asse viario che, secoli fa, vedeva il passaggio di fedeli, mercanti e ceramisti.

 Un santuario vivo, tra altari e offerte votive

Lo scavo ha interessato circa 200 metri quadrati e ha portato alla luce due aree sacre, quattro altari e numerose deposizioni votive: resti di cibi, bevande e ossa di caprovini, utilizzati durante le cerimonie religiose. Qui, la comunità imerese celebrava le proprie feste, i riti e le offerte agli dèi, in un dialogo costante tra terra e divino.

 Archeologia “cool&green”: il futuro che illumina il passato

La campagna è stata condotta in modalità “cool&green”, con lavori serali e notturni per sfruttare temperature più miti e luci ad alta potenza alimentate da energia solare. Un approccio sostenibile e innovativo, che unisce tecnologia e rispetto per l’ambiente.

Le istituzioni: “Himera continua a raccontarci chi siamo”

«Ancora una volta Himera ci restituisce frammenti preziosi della nostra identità», ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. «Questi ritrovamenti ci permettono di ricostruire la storia del territorio e di valorizzare il nostro patrimonio. Il governo Schifani continuerà a investire nella ricerca per ampliare l’offerta culturale».

La presentazione ufficiale dei risultati si terrà il 28 agosto alle ore 21, nel suggestivo Tempio della Vittoria a Buonfornello: un luogo simbolico, dove la memoria si fa pietra e la pietra torna a parlare.

di redazione

Related Post

Cronaca Notizie del Giorno

La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati

redazione Ago 30, 2025
prima pagina 2 Termini Imerese

Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese

redazione Ago 30, 2025
Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza

redazione Ago 29, 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti sei perso

Cronaca Notizie del Giorno

La lite di coppia diventa guerra familiare: rissa ad Altofonte, sette denunciati

prima pagina 2 Termini Imerese

Un amore senza confini: Domenica e Mario celebrano il rito della sabbia a Termini Imerese

Cronaca Palermo

“Guardami negli occhi”: la minaccia mentre le stringe al collo, l’aggressione di Palermo in un video diffuso dalle autorità

Cronaca Notizie del Giorno Palermo

Palermo, bastoni e catene in via Roma: la città ostaggio della violenza

Himeraweb.it è un blog di informazione in attesa di registrazione.

Copyright Himeraweb.it © Tutti i diritti riservati Editore M.V. News Event S.R.L.S. | Newsair di Themeansar.

1