Caccamo

Il Castello di Caccamo si tinge di rosa per i 125 anni del Palermo Calcio

di redazione #Caccamo #castello di caccamo #Palermo Calcio #Palermo125 #Sicilia

Un simbolo di identità, sport e orgoglio siciliano illumina la notte del borgo medievale

Una notte speciale ha avvolto il maestoso Castello di Caccamo, che per un’intera sera si è colorato di rosa in occasione delle celebrazioni per il 125° anniversario del Palermo Football Club. L’iniziativa, promossa dalla società rosanero e accolta con entusiasmo dal Comune di Caccamo, ha trasformato il celebre maniero medievale in un simbolo luminoso di appartenenza e passione sportiva.

L’illuminazione in rosa del castello non è stata solo un gesto scenografico, ma un atto di partecipazione collettiva che ha voluto testimoniare il forte legame identitario tra Caccamo, la provincia di Palermo e l’intera comunità siciliana.

«Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa – ha dichiarato l’Amministrazione comunale – perché lo sport, e in particolare il calcio, rappresenta uno straordinario strumento di coesione sociale, promozione del territorio e orgoglio condiviso».

A rendere ancora più sentita la ricorrenza, la partecipazione dei tanti tifosi caccamesi che da sempre seguono con fedeltà la squadra rosanero, tra cui il gruppo storico “Caccamo 1993”, che incarna da anni lo spirito e la passione per il Palermo Calcio.

Per una sera, il rosa – colore simbolo di una storia sportiva lunga oltre un secolo – ha brillato sulle antiche mura del castello, unendo passato e presente in un abbraccio di cultura, tradizione e sport.

 

di redazione

