Dopo il rinvio della Notte Bianca e la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di sabato 1 agosto, anche la cultura si ferma per stringersi attorno al dolore che ha colpito la comunità termitana dopo la tragica scomparsa della quattordicenne Alessandra Martorana.

L’organizzazione della XVI edizione delle Notti Clandestine, manifestazione culturale tra gli appuntamenti più attesi dell’estate termitana, ha infatti annunciato l’annullamento degli spettacoli previsti per oggi, 31 luglio, e per domani, 1° agosto, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia della giovane. L’edizione 2026 della rassegna, dedicata alla valorizzazione della storia, delle terme e dell’identità culturale della città, era in programma dal 31 luglio al 2 agosto con incontri, spettacoli e iniziative diffuse nel centro storico.

Questo il messaggio diffuso dagli organizzatori:

“Il dolore non può lenirsi anche se condiviso ma noi non possiamo non stringerci alla famiglia dilaniata dalla perdita di un angelo. Gli spettacoli della XVI edizione delle Notti Clandestine per oggi 31 luglio e domani 1 agosto sono annullati.”

La decisione si inserisce nel clima di profondo cordoglio che sta attraversando Termini Imerese. Nelle scorse ore anche il sindaco Maria Terranova ha disposto il lutto cittadino in occasione dei funerali di Alessandra e il rinvio della Notte Bianca, sottolineando come questo sia «il tempo del silenzio, della preghiera e dell’abbraccio a una famiglia che sta vivendo la prova più difficile».

In poche ore l’intera città ha scelto di fermarsi. Eventi, spettacoli e momenti di festa lasciano spazio al raccoglimento e alla vicinanza nei confronti della famiglia di Alessandra, in un dolore che ha unito istituzioni, associazioni, organizzatori e cittadini.

Per Termini Imerese sono giorni in cui il rumore della musica lascia posto al silenzio, quello di una comunità che si stringe attorno ai propri figli e che, oggi più che mai, sceglie il rispetto prima di ogni celebrazione.