Il giovane trabiese Angelo Lima tra i vincitori del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Grande orgoglio per la comunità di Trabia: Angelo Andrea Lima si è aggiudicato il primo posto nella categoria “Giovani Talenti” alla seconda edizione del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, svoltosi nello splendido foyer del Teatro Massimo di Palermo.

Il giovane fotografo trabiese è stato premiato dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che lo ha definito «un talento che onora la sua generazione». A congratularsi con lui anche l’amministrazione comunale di Trabia, che in un post ufficiale ha espresso «l’orgoglio e la gioia di tutta la comunità».

I vincitori e la mostra

Oltre ad Angelo Lima, sono stati premiati Martino Grasso per la categoria giornalisti, Pina Meli tra i professionisti e Riccardo Luigi Parrinello, vincitore del premio speciale SISPI “Rosalia digitale”.

Le opere selezionate compongono una mostra visitabile fino al 4 ottobre al Teatro Massimo. Dal 5 ottobre, l’esposizione si sposterà alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo (GAM), dove continuerà a raccontare, attraverso immagini, la devozione e la magia del Festino di Santa Rosalia.

Un concorso che guarda al mondo

Il concorso, promosso dal Comune di Palermo con il sostegno di SISPI e il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e dell’Autorità di Sistema Portuale, mira a valorizzare l’identità culturale della città attraverso la fotografia.

«Grazie a queste iniziative – ha dichiarato il sindaco Lagalla – Palermo continua a farsi conoscere in tutto il mondo, registrando anche un incremento del turismo del 7,4% rispetto al 2024».

Un risultato che si inserisce in un più ampio progetto di promozione culturale internazionale: nei prossimi mesi, infatti, il “Festino” sarà raccontato in città come Chicago, Washington, Londra e Osaka, rendendo Palermo ambasciatrice di arte, fede e tradizione.