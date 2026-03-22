Il nuovo singolo degli Spinrockets è “Catene su di me

Esce oggi su tutte le piattaforme digitali Catene su di me, il nuovo brano degli Spinrockets, band pop-rock nata a Termini Imerese e protagonista di un percorso musicale che unisce identità, sensibilità e una scrittura fortemente emotiva.

Già presentato ad Area Sanremo, Catene su di me si distingue per la sua intensità e immediatezza, affrontando con sincerità temi profondamente attuali come l’ansia, lo smarrimento e la complessa ricerca di equilibrio interiore. In un panorama musicale spesso orientato all’impatto rapido, gli Spinrockets scelgono una direzione diversa: raccontare la vulnerabilità senza filtri, trasformandola in una forma autentica di espressione artistica.

Attraverso immagini semplici ma incisive e un ritornello costruito attorno al potente richiamo “prima o poi”, il brano dà voce a una generazione sospesa tra la paura del futuro e il desiderio di rinascita. Ne emerge una canzone capace di essere allo stesso tempo personale e collettiva, parlando con delicatezza e verità a chi attraversa momenti di fragilità.

Catene su di me non rincorre effetti facili, ma sceglie di lasciare un segno più profondo, accompagnando l’ascoltatore in un viaggio emotivo sincero, intimo e contemporaneo. Un brano da ascoltare e condividere, perché a volte la musica non risolve il buio, ma riesce a restare accanto a chi lo attraversa.

Ascolta il brano su Spotify e guarda il video su YouTube.