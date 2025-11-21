Il pilota montemaggiorese Alessandro Antonio Di Francesca scelto come tedoforo ufficiale per Milano Cortina 2026

C’è una luce che continua a brillare nel cuore della Sicilia, e porta il nome di Alessandro Antonio Di Francesca, 28 anni, giovane talento dell’automobilismo originario di Montemaggiore Belsito.

Una luce che presto diventerà simbolo di un’intera nazione: quella della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026.

Alessandro è stato scelto come tedoforo ufficiale del grande viaggio che attraverserà l’Italia portando con sé i valori di unità, resilienza e passione che da sempre animano lo spirito olimpico. Farà parte dei 10.001 portatori della torcia, protagonisti di un percorso che non celebra soltanto lo sport, ma soprattutto le storie di vita che ne incarnano i valori più autentici.

Una storia di resilienza e semplicità

Dietro il casco e il rumore dei motori, Alessandro è un ragazzo semplice.

Da anni si dedica con passione al mondo delle corse automobilistiche, distinguendosi per talento, costanza e rispetto delle regole sportive. Ma ciò che lo rende speciale non è soltanto la velocità con cui affronta una curva, bensì la forza con cui ha saputo rialzarsi dopo un incidente che gli ha cambiato per sempre la vita.

Una storia di rinascita che ha commosso e ispirato molti: solo un anno dopo quell’episodio, Alessandro è tornato a correre, partecipando alla prima edizione dello Slalom Automobilistico di Montemaggiore Belsito, conquistando una posizione di tutto rispetto e dimostrando che nessuna caduta può spegnere la passione vera.

“Con una gamba in meno, ma sono qui”, aveva affermano in quell’occasione, commuovendo tutti.

Seguito dagli esperti del centro Ro.Ga. Enna, Alessandro, è stato capace di stupire tutti per la sua forza di volontà e la determinazione che lo ha spinto ad impegnarsi, giorno dopo giorno, per raggiungere gli obiettivi che aveva stabilito.

Come una sfida con sè stesso, tornare in pista per lui, è significato rinascere.

Negli anni successivi, Di Francesca ha continuato a mettersi alla prova nei principali circuiti automobilistici regionali, con risultati sempre più significativi e una crescita costante che lo ha portato ad affermarsi tra i piloti emergenti più promettenti della scena siciliana.

Dopo un lungo percorso nella scuderia Misilmeri Racing, Di Francesca da qualche mese è entato a far parte della scuderia RoRacing, dove è stato accolto con entusiamo.

I valori come guida per la vita

Ma più dei trofei, sono i valori a guidare Alessandro.

“Essere stato scelto come tedoforo ufficiale è per me un grande onore – racconta –. Mi avevano contattato tempo fa proponendomi questa opportunità, ma non credevo di arrivare a raggiungere un traguardo simile.

Sono un ragazzo semplice: mi divido tra famiglia, affetti e lavoro. Lo sport resta la mia grande passione, il motore che mi ha fatto tornare a vivere.

Credo sia stato proprio questo ad aver colpito chi ha scelto di raccontare la mia storia e di darmi la possibilità di rappresentarla in un momento così importante.”

Chi lo conosce lo descrive come timido ma determinato, riservato ma capace di ispirare, con quella calma forza di chi ha imparato a vedere nelle difficoltà una spinta e non un ostacolo.

La scelta di Alessandro come tedoforo non è solo un riconoscimento personale, ma anche un tributo a tutta la comunità di Montemaggiore Belsito e alla Sicilia intera.

Una terra che, attraverso giovani come lui, dimostra che la passione e l’umiltà possono portare lontano.

La sua fiamma – quella interiore, prima ancora di quella olimpica – continua a bruciare forte.

E ci ricorda che i sogni, proprio come il fuoco, hanno bisogno di essere alimentati ogni giorno con coraggio, dedizione e amore per ciò che si è.

Alessandro Antonio Di Francesca porterà la Fiamma Olimpica, ma è la sua stessa storia a illuminare il cammino.

